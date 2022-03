Luis Enrique: "No hay nada que me haga más ilusión que representar a España en el Mundial"

La selección española de fútbol se enfrenta a Islandia en el último partido amistoso del parón internacional del mes de marzo. España viene de ganar a Albania en Cataluña y ahora lo hará en Galicia, en La Coruña. En la previa del encuentro, Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Pedri González

"La primera vez que vi a Pedri fue en la aplicación que tenemos los entrenadores, jugando con Las Palmas. Ya con esa edad y en esa categoría, vimos que era especial. Pedri puede mejorar todo. Todo. Con esa capacidad y ese talento para atacar y defender, puede mejorar todo porque tiene la mentalidad adecuada. Está rodeado por una gran familia. Me consta que tiene el apoyo. Va a cometer errores, pero como todos hemos cometido. Hay que aceptarlo y seguir. Es un placer tener jugadores con ese talento deportivo y humano".

Análisis del partido ante Albania

"Es bastante más profundo. Suele pasar lo que le pasa a cualquier entrenador cuando juegas un partido. Uno siempre piensa que ha sido peor el partido. Pero cuando lo analizas con tranquilidad, pues posicionalmente la primera parte no estuvo mal. Y creo que en la segunda hubo una mejoría. Suele pasar que con rivales que se encierran en su campo, pues es más difícil al principio entrar cuando se está fresco. Pero en la segunda se estuvo mejor. Ya adelantamos que el rival tenía un muy buen nivel físico y muy buen trabajo defensivo. Y con respecto a los centrales, si hay un error defensivo, no es de un jugador en particular o de una línea. Es de todos los jugadores y del entrenador, por supuesto. Le hacen daño a todas las defensas. Nosotros, si miráis las estadísticas, somos de las selecciones que menos peligro le general. Pero es prácticamente imposible que no te generen peligro".

Rumores con el Manchester United

"Es repetirse. Os lo he explicado tantas veces y de tantas maneras. El que dude de eso, es problema suyo. Estaré en Qatar con España y lo que pueda venir. He dado mi palabra y estaré en el Mundial. Primero porque me hace mucha ilusión. No hay nada que me haga más ilusión que representar a España en el Mundial de Qatar. Creo que no lo puedo decir más claro".

Convocatoria para el Mundial

"Si hacéis un poco de estudio y miráis los precedentes, podríais contestarlo vosotros mismos. Los planes pueden cambiar muy rápido. Un jugador se lesiona o tiene un problema y hay que cambiar. Ojalá se sumaran más jugadores. Ojalá apareciesen jugadores increíbles. Los que tengo ya son muy buenos. Creo que ya he contestado".

Análisis de Cesc: prima el físico al talento

"Es un análisis que debería hacer él. Deberías preguntarle a él. Antes me decían que mis jugadores eran bajos. Ahora que si deben jugar los fuertes. Mis jugadores son atletas con talento. No nos importa ni la edad ni el físico. Si tuviésemos esa idea, Pedri no jugaría ni un minuto con nosotros. Si lo dice Cesc, tendrá su parte de razón. Pero si en la Selección algo buscamos es el talento. Es la primera condición. Buscamos talento futbolístico además de físico".

Albania e Islandia

"Yo no he escogido rivales. Siempre estoy abierto a que la Federación, en función de lo que pueda conseguir. Si nos consigue rivales de máximo nivel, perfecto. Si son de menos nivel, tendremos que ir probando. Encontrar los huecos contra equipos cerrados cuesta siempre. Es el menú habitual de equipos dominantes como esta Selección".

¿Habrá gallegos en Qatar?

"No lo sé... Tampoco hay asturianos... No miro de dónde son o en qué equipo juegan. Iago Aspas ha venido en alguna ocasión. También está Brais Méndez. No lo sé, no lo sé. Para que tenga que venir uno, tiene que salir otro".

¿Más cotizado en el último año?

"No, estoy como siempre. Estoy encantado donde estoy. Estoy en el sitio en el que quiero estar".

Sergio Busquets

"No hay ningún jugador insustituible. Pero todos somos conscientes de la importancia que tiene en la Selección. Si llega al máximo a final de temporada y está bien, pues que sea nuestro capitán. Para que los jóvenes tengan ejemplo tienen que estar también veteranos. Tanto 'Busi', como Jordi Alba o Koke. Son necesarios, pero también por su nivel futbolístico".

Ferran Torres

"Nos aporta desborde, trabajo con y sin balón, calidad en ese desborde, también es un buen asistente, tiene gol, aunque no es un '9' puro, no es un goleador y no buscamos eso. Si hace goles, pues mejor. El gol es tarea de todos, incluso de los centrales. Es una cosa de todos y Ferran está aportando mucho y deseamos que siga aportando".

¿Entendería que la RFEF buscaría un nuevo entrenador para el futuro?

"Entiendo cualquier postura, como es lógico".

¿Debutará Arnau?

"No, no va a debutar. No va a jugar ningún minuto. Hemos traído un tercer portero por si hay algún problema. De hecho, como ya os expliqué, lo seleccionó De la Fuente. No vamos a cargar a nadie de minutos. No quiero jugadores con excesiva carga".

Jugar en Riazor

"Recuerdos muchos. Muy bonito el campo, está precioso. Jugué cuando había pista. No recuerdo si jugué cuando ya estaba renovado. Un campo muy duro. Nos fuimos muchas veces con el rabo entre las piernas. Es un estadio muy bonito y disfrutaremos de jugar en La Coruña".

¿Estaría el Luis Enrique jugador en esta Selección?

"No. He visto partidos de mi época y no podía ser más lento. Es lamentable, la verdad. No se lo enseñaría a mis hijos. Cuando veo algún partido, digo 'madre mía, estaba todo el día parado'. Nada, nada. No estaría en la Selección. Ya estar en Primera sería la hostia".

Eric García

"Le pido que jueguen con y sin balón, que defendemos en colectivo. Son los primeros que nos crean superioridad y continuidad. Filtras pases, darlos... de todo. A la gente que intentamos salir desde atrás, es una de las posiciones más complejas. Incluso cuando no jugaba en el City, sabíamos que tenía mucha calidad y ahora lo está demostrando en el Barça. Total confianza en Eric".

¿Se prepara igual un amistoso?

"Siempre preparo más nuestros partidos que los del rival. Los rivales suelen cambiar cuando juegan contra nosotros. Esto pasa en un 80 o 90 por ciento. Me centro, principalmente, en nuestro análisis".

