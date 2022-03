Arnau Tenas, el Ter Stegen de la cantera del Barça: una convocatoria que mira al futuro de España

Ha dado que hablar y mucho la llamada de Luis Enrique a Arnau Tenas para sustituir a Robert Sánchez, después de que este abandonase la concentración de España por motivos personales. El guardameta del Barça B completa la nómina de porteros con los que contará la selección para el partido amistoso del próximo martes 29 de marzo ante Islandia. Junto al azulgrana, también está el portero del Athletic Club, Unai Simón, y David Raya, del Brentford, que debutó el viernes con la absoluta.

Arnau estaba con la Sub21. Fue titular en la abultada victoria contra Lituania del pasado viernes en Talavera. A pesar de haber sido convocado con el primer equipo del Barça en innumerables ocasiones, todavía no ha debutado bajo las órdenes de Xavi Hernández. La más que posible salida de Neto este verano dejaría las puertas abiertas al retorno de Iñaki Peña como segundo portero, mientras que Tenas se mantendría en el rol de tercer guardameta, a caballo del filial y del primer equipo.

Pero si ha dado que hablar es por su agente. Iván de la Peña también dirige la carrera de este joven portero de 20 años. Este debate se estableció tras las llamadas de jugadores como Eric García o Gavi, con los que comparte agencia de representación. En cualquier caso, Arnau está en el radar de la Selección por su gran rendimiento. Todos los jugadores de las categorías inferiores tienen prioridad a la hora de dar saltos de este tipo por las sinergias que existen entre los diferentes equipos nacionales.

Arnau Tenas, durante el entrenamiento de España en el RCDE Stadium. RFEF

Luis Enrique explicó tras el partido ante Albania la decisión de llamar a un portero de Primera RFEF como es el caso de Arnau Tenas: "Hablamos con Luis de la Fuente para que nos dejara un portero, nos daba igual. Lo ha decidido Luis. Nosotros miramos mucho a la Sub21. Y hemos querido echar mano de ese filial que es para nosotros la Sub21".

Una promesa

El Barcelona tiene en él esperanzas puestas de cara al futuro. El joven guardameta es el habitual titular en el Barça B, con el que ha disputado trece partidos esta temporada. No ha jugado más porque sufrió una lesión y porque ha alternado el filial con la función de tercer portero en el primer equipo. Primero, por la lesión de Ter Stegen en el comienzo de la temporada y después por la salida de Iñaki Peña, cedido al Galatasaray.

Y eso que su entrenador en el Barça B, Sergi Barjuan, hizo una gran rajada sobre su rendimiento a comienzos de mes. Tenas había tenido relevancia en la derrota de los culés ante el Nàstic. "Hoy ha sido él, a todos les ha tocado, pero si quiere ser portero depende de decisiones correctas. Si quiere salir de aquí, si no sigue aquí, y llegará el día en que no seguirá, no le pedirán esto, le pedirán otras cosas. Es un error que nos cuesta el partido, pero también ha salvado otra. Se crece y tiene un carácter de tirar para adelante, es importante para él", sentenció.

