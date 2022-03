El Manchester United quedó eliminado de la Champions League este martes. Su verdugo, en su propia casa, fue el Atlético de Madrid que dirige Diego Pablo Simeone. Un 0-1 le valió a los rojiblancos para hacer bueno el empate de la ida, pero al entrenador de los red devils le surgieron dudas sobre lo que jugó su rival de ayer. Ralf Rangnick evidenció su enfado al final del partido.

Rangnick tomó la palabra tras el encuentro. En sala de prensa reiteró sus quejas sobre el arbitraje en la eliminación de su equipo, se quejó de una falta en el primer y único gol y criticó las pérdidas de tiempo de los rojiblancos sobre el terreno de juego. Sus quejas resonarán durante la resaca del partido.

"Lo único que no conseguimos es marcar. Contra el Atlético es muy importante marcar primero y si no lo haces hay que evitar conceder. Nos marcaron en un momento crucial", dijo Rangnick. Y añadió con cierto resquemor: "Llevan jugando así 10 años. Es la manera que juegan. Hubiera sido importante no encajar más que marcar. El Atlético juega en Champions con ese estilo de fútbol y no es tan fácil".

El 'Cholo' Simeone, protestando una acción desde la banda Reuters

El técnico alemán fue a más con sus protestas y cargó contra el equipo rojiblanco por sus pérdidas de tiempo: "En el segundo tiempo no sé si se jugaron dos minutos sin ningún jugador del Atlético en el suelo. Hubo algunas decisiones curiosas del colegiado y que se añadieran cuatro minutos fue un chiste. Lo hizo muy sencillo para que perdieran tiempo. Fue muy frustrante".

Falta en el gol

Por último, Rangnick también reclamó una falta en la jugada que acabó en el gol de Renan Lodi. El VAR lo revisó, pero no entendió que fuera demasiado como para anular el tanto atlético: "Creo que tuvimos muy buena primera parte, intentamos las cosas que habíamos planeado, pero no salió. No debimos irnos al descanso perdiendo. Hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual".

Drama del United

El Atlético de Madrid pasa de ronda y estará este viernes en el sorteo de cuartos de final. No así el Manchester United, que sufre un nuevo varapalo. El club inglés hace tiempo que se alejó de la competitivad de los grandes de Europa y ni siquiera el fichaje de Cristiano Ronaldo ha servido para devolverle el esplendor perdido. Ahora se enfrenta a un duro final de temporada, lejos de la pelea por los puestos de Champions en la Premier.

