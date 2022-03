Renan Lodi, soldado de Simeone: héroe del Atlético de Madrid tras pedir ayuda a un psicólogo

La vida del futbolista profesional es a veces una montaña rusa. Eso le pasó a Renan Lodi (Brasil, 1998) que llegó a Europa, al Atlético de Madrid, siendo un desconocido. Dos años después tocó fondo en un momento que se suponía que debía ser de los más felices de su vida, su primera Copa América. Meses después de aquello es la gran revelación rojiblanca gracias a su sinceridad consigo mismo y su esfuerzo para cambiar.

Renan Lodi ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos. Dos de ellos dieron la victoria en Liga al Atleti contra el Celta (2-0) y el otro, el que marcó este martes, sirvió para clasificarse a cuartos de la Champions tras asaltar Old Trafford (0-1). El brasileño fue el protagonista del triunfo de su equipo contra el Manchester United cuando a comienzos de año parecía que no había esperanza para él.

No es injusto decir que Renan Lodi estaba dejando dudas como lateral izquierdo. Cuando llegó en 2019 al Atleti alguno se aventuró a compararlo con otros compatriotas suyos que hicieron historia en el fútbol español como Marcelo o Roberto Carlos, ambos madridistas. Las comparaciones le quedaron grandes al futbolista colchonero y ha sido un cambio de posición, el enésimo experimento del 'doctor Simeone' el que le ha dado una nueva vida en el equipo.

Ahora Lodi es extremo zurdo o, al menos, una especie de carrilero que siempre tiene a Reinildo Mandava (fichaje invernal del Atlético) detrás cubriéndole las espaldas, la gran preocupación del Cholo. En cinco partidos, desde la ida contra el United en la que ya se salió y dio la asistencia a Joao Félix, ha jugado casi lo mismo (317 minutos) que en los otros diez disputados por el Atleti en lo que va de 2022 (399').

Es una noche especial, tengo que agradecer al Cholo esta nueva función Renan Lodi, tras ganar en Old Trafford

"Es una noche especial, tengo que agradecer al Cholo esta nueva función", decía Lodi tras el partido. Simeone ha dado en la tecla, como dio con Marcos Llorente hace dos años cuando proyectó su juego ofensívamente -aunque ahora también haga de gallo de pelea en el lateral derecho-. Para Lodi es también la recompensa al esfuerzo propio en una batalla que viene librando desde el pasado verano.

La culpa por un error

La vida de Lodi era relativamente tranquila hasta que llegó la última Copa América. Era su primera gran oportunidad con Brasil después de que Tite reconociera su buen nivel con el Atleti. El sueño de llegar a la final con su selección se tornó en pesadilla a los 22 minutos del duelo contra Argentina.

No pudo despejar un pase un Rodrigo de Paul -hoy su compañero en el Atlético- y su error dejó en bandeja el gol a Di María. 1-0 para la Albiceleste y el marcador no se volvió a mover. Renan Lodi se culpó de la derrota de su país. "Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden", contó esta semana en una entrevista con TNT.

Renan Lodi, en la final de la Copa América contra Brasil Reuters

Lodi revelaba que tomó la decisión de acudir a un especialista para solucionar un problema que le estaba lastrando también en el Atleti: "Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Fue cuando di aquella caída dentro del club también. Me afectó bastante".

Iba camino del entrenamiento y me quería volver; salía a jugar y quería irme rápido del partido Renan Lodi, en TNT

Se puso en contacto con un psicólogo que conocía de su etapa en el Athlético Paranaense, el equipo desde el que llegó a España, y empezó a trabajar: "No era depresión, pero iba camino del entrenamiento (con el Atlético) y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil".

Y añadía: "Ahí me dije: tengo que llamar (al psicólogo) y necesito desahogarme, necesito comunicar todo lo que estoy sintiendo. Y al hacerlo, me quité eso peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él". Apenas un par de días de su confesión volvía a demostrar en Old Trafford que ahora pasa por uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. De todo a nada y viceversa.

[Más información: Simeone saca pecho por el 'cholismo' de su Atleti: "No hemos tenido vergüenza de jugar replegados"]

Sigue los temas que te interesan