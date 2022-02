Dembélé y su posible estrategia para presionar al Barça: preguntó a Aubameyang si iba a fichar

Ousmane Dembélé escribió a su amigo Aubameyang al poco de conocer los rumores sobre su posible fichaje por el FC Barcelona. El delantero francés quería saber si era real que podían compartir vestuario. Sin embargo, da la casualidad de que ese intercambio de mensajes se produjo mientras el club catalán apartaba del equipo a Dembélé por no aceptar la oferta de renovación. El francés, finalmente, agotará su estancia en la Ciudad Condal y se marchará gratis si no firma otro contrato.

La revelación la ha realizado el mismo Aubameyang. El delantero gabonés tiene amistad con Dembélé desde que coincidieran en el Borussia Dortmund. Ambos se han mantenido en contacto durante todo este tiempo y Dembélé quiso despejar cualquier duda sobre la posibilidad de tener a 'Auba' en el equipo. Según el exatacante del Arsenal, fue Dembélé quien le escribió a él.

La verdad es que me mandó un mensaje para saber si iba a venir", ha reconocido en el avance de una entrevista en Mundo Deportivo. Aubameyang no quiso "molestarle porque él también estaba con su situación", pero siguieron "hablando un poquito" sobre las opciones de volver a jugar en el mismo equipo.

Aubameyang takes home the match ball with him pic.twitter.com/slZbh4Ust7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2022

Lo curioso de este intercambio de mensajes es que se produjo cuando Ousmane Dembélé tenía pie y medio fuera del Barcelona. El delantero francés acaba contrato en 2022 y de no renovar acabará saliendo gratis a final de campaña. Una situación que el conjunto catalán ha querido remediar durante todos estos meses, pero que llegó a las últimas semanas de enero sin ningún cambio.

La estrategia de Dembélé

Dembélé quiere más salario y el Barça ha realizado una oferta a la baja. La tensión llegó a tal punto que Mateu Alemany emitió un comunicado apartando a Dembélé del equipo. El francés replicó con otro texto y, desde entonces, se quedó fuera de las convocatorias.

"No hay más soluciones. Estamos en una situación complicada. He sido muy claro con Ousmane. Él quiere renovar, pero no toma la decisión y como club tenemos que tomar una", llegó a indicar el técnico culé. El Barça presionó al máximo, pero no logró cambiar su postura y ha acabado incluyendo a Dembélé en su dinámica de equipo.

Puede que la llegada de Aubameyang, por la que preguntó el propio delantero francés, fuera un punto a su favor para forzar aún más. El atacante gabonés es uno de sus apoyos en el vestuario y compartirán equipo hasta, como mínimo, final de esta temporada. Dembelé acaba contrato en 2022 y Aubameyang estará, si lo cumple, hasta 2025.

El delantero, en la misma entrevista con Mundo Deportivo, ha explicado que no sabe lo que ocurrirá pero "que todo es posible en la vida". Por lo tanto, no cierra la puerta a una renovación a última hora de su amigo Dembélé. De momento, compartirán vestuario, minutos en el terreno de juego y quien sabe si también títulos.

[Más información - El enfado de Xavi Hernández en rueda de prensa: "Jugar a perder tiempo es una trampa"]

Sigue los temas que te interesan