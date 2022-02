Rafa Nadal explica su estrategia con Djokovic y Federer y elige al sucesor para el nº 1 del mundo

Rafa Nadal es consciente de que a sus 36 años no puede pelear por todos los títulos del circuito si quiere alargar su carrera lo máximo posible. El tenista balear, recientemente campeón del Open de Australia, ha explicado que ni él ni Djokovic ni Roger Federer pueden seguir ese ritmo competitivo al 100%. Una estrategia que comparten los tres grandes y que facilita la escalada de la nueva generación.

"Novak tiene 34 años, yo 36, Roger 40, el reloj nunca se detiene. Es el círculo de la vida y es normal que los jóvenes vengan y suban en el ranking más alto que nosotros", ha explicado en una entrevista para la ATP. "No podemos permitirnos el calendario completo al 100% y son muy buenos", ha subrayado. Por lo tanto, la estrategia que queda es la de elegir correctamente los torneos a los que presentarse y en cuáles acudir con unos objetivos más humildes.

Nadal, cabe recordar, renunció el año pasado a torneos como Wimbledon o los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como consecuencia de las complicaciones físicas. Una decisión que él mismo definió como complicada, pero que ha sido clave para que comience este año 2022 en plenas facultades físicas. Esa preparación acabó siendo determinante en su conquista del primer Grand Slam de la temporada.

Si Nadal cae de la zona alta y también lo hace Djokovic, actual número uno, la nueva generación tendrá mucho más fácil alcanzar la cima. Y en esa sucesión de la primera plaza, Rafa Nadal ve a Daniil Medvedev como uno de los grandes favoritos a convertirse mejor tenista del ranking ATP. "Es muy sólido, con una carrera increíble", ha asegurado un Nadal que cree que el ruso "merece estar peleando por ser el número uno".

Despedida a Del Potro

El balear, en esa entrevista con los medios oficiales del circuito, también ha aprovechado para mandar un mensaje de ánimo a Juan Martín del Potro. El tenista argentino, una referencia de la época de Nadal, Federer y Djokovic, ha anunciado en las últimas semanas su retirada tras superar una dura lesión. A sus 33 años, pese a ser el más joven de los tres, es el único que no volverá a jugar ningún torneo oficial.

El argentino, según Nadal, era uno de "los más carismáticos" y no ha "podido disfrutar la carrera que se merecía por las lesiones y problemas" que ha atravesado. "Le deseo que pueda seguir con su vida de una manera positiva sin sufrir demasiado dolor todos los días. Vivir así es algo muy duro", ha espetado.

Juan Martín del Potro, en su despedida, habló entre lágrimas. "Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", indicó en su última comparecencia.

