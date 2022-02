La heroicidad de Carlos Alcaraz en Río de Janeiro: de ganar dos partidos en un día a su primer ATP 500

Carlos Alcaraz ha completado una de las mejores semanas de su carrera deportiva. El tenista español se ha proclamado ganador del ATP 500 de Río de Janeiro, el que supone el segundo título de su carrera deportiva y el primero de esta categoría, la tercera del circuito solo por detrás de los Master 1000 y de los Grand Slam.

El jugador murciano ha completado un periplo por Brasil sencillamente brillante en lo técnico y en lo físico. Llegando a tener que jugar incluso dos partidos en el mismo día por los aplazamiento, ha derrochado técnica y poderío para celebrar lo que ya es su primera entrada en el Top20 mundial. El talento más precoz del tenis en la actualidad está rompiendo todos los moldes.

Así lo demostró al vencer a Matteo Berrettini y Fabio Fognini con solo unas horas de diferencia para vencer en la gran final al argentino Diego 'Peque' Schwartzman. Victorias de mucho mérito que ponen de manifiesto el imparable crecimiento que está registrando el joven pupilo de Juan Carlos Ferrero.

A pesar de tener solo 18 años y de que tiene los pies en el suelo, su ambición y su calidad le impiden llevar un ritmo de conquistas más lento y se apunta a todo en un 2022 que promete ser el de su explosión definitiva. De seguir así, no tardará en poder llegar a ser Top10 y consolidarse como una alternativa a los grandes.

En la gran final, no dio opción alguna al tenista argentino y se llevó la contienda por un resultado de 6-4 y 6-2. Carlos cierra un círculo perfecto en la ciudad brasileña en la que hace dos temporadas hizo su debut como invitado y ganó su primer partido ATP tras superar a su compatriota Albert Ramos. El derroche del español ha sido impresionante ya que en poco más de 48 horas ha ganado cuatro partidos y ha dejado por el camino a rivales como Jaume Munar, Federico Delbonis y los citados Berrettini y Fognini antes de llegar a la gran final.

Esta victoria de Alcaraz supone el quinto triunfo de un tenista español este curso tras los dos de Nadal en Melbourne, el de Albert Ramos en Córdoba y el registrado también este fin de semana en Doha por parte de Roberto Bautista. Tras su exhibición en Brasil, Carlos será baja en Acapulco por molestias en el codo tras el enorme desgaste físico.

El análisis de Carlos

Tras el choque, expresó así sus sensaciones: "Súper contento de haber ganado mi primer torneo de categoría 500. Ha sido una semana llena de emociones y ganar esta final es una gran alegría a pesar de todas las adversidades que se han puesto por el camino y que he sabido solventar. Es bonito disfrutar del camino con el equipo que tengo y es espectacular".

"Aquí gané mi primer partido y ahora ganar el torneo significa muchísimo para mí. Hace dos años, cuando vine a Río, era para aprender de los mejores. Voy a los torneos pensando que soy candidato a pode ganar y hacerlo aquí es súper bonito".

Carlos agradeció el apoyo de la hinchada: "La grada ha estado espectacular. Es la palabra que define todo el apoyo. No me esperaba para nada que el público se involucrara tanto en mí. No hay suficientes palabras de agradecimiento".

El español no quiere ponerse límites y se muestra ambicioso: "Una vez ya estoy entre los 20 mejores, el objetivo va a ser no bajar de ahí. Poco a poco seguir subiendo. Ahora tengo varios torneos en los que el año pasado no pude jugar por lo que es una oportunidad para seguir subiendo y creciendo. Esta victoria me da la motivación para seguir jugando torneos. Mis ambiciones son ser el número uno del mundo, ganador de Grand Slam, ganador de medallas olímpicas... Soy un chico que sueña a lo grande".

"Son expectativas altas las que la gente tiene depositadas en mí. Agradezco que la gente piense que puedo ser el mejor del mundo, pero al final, tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que es. Y tengo a Juan Carlos, que ya fue número uno del mundo y él me puede decir lo difícil y lo sacrificado que es llegar a serlo. Estoy en el camino correcto y, si sigo haciendo las cosas bien, tendré oportunidades de ser el número uno".

