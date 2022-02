El enfado de Xavi Hernández en rueda de prensa: "Jugar a perder tiempo es una trampa"

El Barça de Xavi Hernández quiere seguir aferrándose a los puestos de Champions League en La Liga, pero para ello le espera un duro reto este domingo: el Valencia de José Bordalás.

Dembélé o Sergi Roberto fueron algunos de los protagonistas de las preguntas que le hicieron este sábado a Xavi en rueda de prensa. Además, el técnico catalán volvió a hablar sobre la polémica de las pérdidas de tiempo cada vez más abundantes en los partidos.

Luuk de Jong

"La confianza es una variable que lo cambia todo. Rinde muy bien. Se cuida. Es un ejemplo. Tiene talento. Nos ayuda mucho".

Horario

"Si por mí fuera, jugaríamos a las 21. Pero no nos quejamos, aunque no es el mejor escenario después de jugar un partido muy intenso. Hay fatiga. Otro día le tocará a otro".

Pedri

"Intentaremos repartir minutos. Es muy importante y necesita descanso. Le tenemos que cuidar, como a todos".

Vuelta de Depay

"Le estamos esperando. Está casi a punto. Esta semana es la definitiva. Es un jugador que tiene gol, último pase... Nos ayudará mucho".

Titularidad de Dembélé

"Podría ser titular, o el jueves. Cuando ha jugado lo ha hecho implicado. Es uno más".

Reencuentro con Ilaix

"Cada uno decide su futuro. La gente puede cometer el error de irse del que yo considero el mejor club del fútbol. Es un jugador completo. Es una lástima. Ahora tiene otra oportunidad después de irse a otro club está en el Valencia. Le deseo lo mejor".

Optimismo

"Hicimos un gran partido. Estoy contento. Delante tendremos un gran equipo".

Frenkie de Jong

"Es un jugadorazo. Ha dado un paso al frente. Es otro. Más dinámico. Ayuda en defensa, llega al área... pero voy rotando porque hay exigencia física. Él es muy autoexigente. No es un primera opción para el central".

Ferran Torres

"Hablamos. Hay confianza absoluta en él. Es grandioso y lo será aún más. Confianza ciega en él. Marcará diferencias. No tengo dudas".

Puestos de Champions

"Cada partido es una final. Hay que entrar entre los cuatro primeros. Estamos con urgencias. Es fundamental ganar".

Bordalás

"Me gusta. Me parece un entrenador interesante, diferente a nosotros. El modelo de juego es diferente es nuestro, juegan más directo, pero me gusta la intensidad, el ritmo, la agresividad bien entendida, ganan segundos balones. Diferente a lo que trabajamos nosotros, pero me parece un gran entrenador, de ahí sus resultados". ".

Tiempo que se pierde

"Cada uno juega con sus circunstancias y las normas que el fútbol permite. Lo justo sería jugar con tiempo real. Jugar con el tiempo es lícito, pero jugando al fútbol. Lo otro es una trampa, es mi opinión. Pero no hablaba del Valencia ni de Bordalás, que es un gran entrenador".

Futuro de Sergi Roberto

"Para mí ha de seguir. Pero es tema de club y su agente. Yo contaría con él".

Difícil contra Valencia

"Creo que tenemos que imponer mucho ritmo, tener una circulación alta... Es cierto que el Valencia impone mucho ritmo, intensidad, dice mucho del buen trabajo de Bordalàs, que con otro estilo me parece un gran entrenador. Vamos a un campo difícil. Es un rival rocoso. Es un equipo intenso y el entrenador trabaja muy bien. Será un partido duro, intenso, agresivo. Costará".

