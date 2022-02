Ibrahimovic y su recuerdo amargo del Barça y Pep Guardiola: "No era feliz y no tenía adrenalina"

Cada vez que habla Zlatan Ibrahimovic hay que estar alerta y si lo hace de su pasado en el FC Barcelona uno ya sabe que algún 'palo' va a dejar. Eso ha ocurrido en su última entrevista, concedida al programa Mi Casa de Radio 105, en Italia. En ella habla sobre su frustrado pasado en el cuadro azulgrana y relaciona eso con la gran relación que tuvo en el Milan con Adriano Galliani y su futuro tras el fútbol.

"A Galliani le adoro", dijo Ibrahimovic. Lo explica recordando cómo se produjo su salida del Barça por una charla que mantuvo con él: "Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Adriano me llamó y me dijo: 'Esta vez vas a volver a Italia y jugar en el Milán'. Vino a mi casa y me dijo 'No me levanto hasta que aceptes'. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz", cuenta.

Tras solo jugar un año en el Barça, habiendo sido antes futbolista del Inter, Ibra se convenció para ir al Milan. Durante su etapa en el cuadro rossonero, eso sí, tuvo sus más y sus menos con el directivo, con Galliani: "Cuando me fui (del Milan) estaba muy enojado con él. No hablé con él durante ocho meses. Le dije: 'Vende a todo el equipo, pero a Ibra no'. Me prometió que no me vendería, pero en el verano me explicó la situación y me vendieron al PSG. Yo ya no era feliz...".

Zlatan Ibrahimovic, en el calentamiento previo al partido Reuters

Su futuro

Ibrahimovic tiene ahora 40 años y va temporada a temporada en su carrera. Es consciente que el final está cerca, pero no es inmediato. Sobre lo que hará cuando se retire, no lo tiene del todo claro: "Tengo fe en todo lo que estoy haciendo. No sé hasta dónde llegaré, pero siempre trato de ir más allá del límite. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte? Para el futuro ya veremos. Tengo curiosidad sobre ciertas cosas: por ejemplo, llegar a ser actor... Algo que me dé adrenalina. Pero nada será como el fútbol. Tengo muchos proyectos, pero ahora mi enfoque es ser futbolista".

[Más información: Ibrahimovic no tiene dudas de que Mbappé debe jugar en el Real Madrid: "Se lo aconsejé, es verdad"]

Sigue los temas que te interesan