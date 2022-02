Jonathan Soriano, el gran goleador culé que niega ser canterano: "¿Yo? Fui al Barça B con dos hijos"

La cantera del FC Barcelona es uno de los grandes escaparates del mundo del fútbol y eso supone ver algunos casos rocambolescos. Uno de ellos es el de Jonathan Soriano, ya retirado del fútbol profesional a sus 36 años. Este trotamundos nacido en El Pont de Vilomara i Rocafort pasó por los grandes equipos de Cataluña: el Espanyol y luego el Barça.

Soriano se hizo notar en la cantera del Espanyol. A base de goles se hizo un nombre y empezó a llamar la atención de varios clubes tras debutar con el primer equipo perico. Por eso luego fue tan comentado que volviera a un filial, en este caso el del eterno rival de la entidad blanquiazul.

El programa Perico que Vola, que se emite en YouTube, ha tenido una charla con Jonathan Soriano en la que este hace un repaso de su carrera. Lo más llamativo es su explicación de su 'traición', si se puede entender así, al Espanyol al firmar con el Barça B. Su paso por el club azulgrana duró dos años y medio al fichar por el RB Salzburgo.

Soriano explicó en PQV por qué decidió irse al Barça en julio de 2009 cuando ya tenía 24 años y había dejado huella en el Espanyol siendo, además, su canterano. Decir que el goleador fue clave con 22 goles para que el filial del club culé ascendiera a Segunda División.

"Fue una de las decisiones más duras. Era jugador del Espanyol y mi último derbi lo juego como capitán en el Camp Nou en un partido de Copa. Acaba mi contrato y me quedo sin equipo. A mediados de julio me llega la opción de ir a un filial, era como volver a empezar. Sabía que el Espanyol me iba a odiar, pero quise dar el paso", cuenta.

En el Barça B se hinchó a marcar goles, haciendo un total de 32 en su primer año en la categoría de plata del fútbol español. Eso no quiere decir que se sienta parte de La Masía: "¿Yo? pero si llegué al B ya con dos hijos", exclamó rechazando que se diga que es canterano del Barça.

Su trayectoria

Jonathan Soriano colgó las botas el pasado año, en 2021, tras una carrera deportiva que le llevó a jugar por todo el mundo y a cambiar "de camiseta como si cambiara de calzoncillos", como se le presenta. Crecido en la cantera del Espanyol, jugó también en Almería, Polideportivo Ejido, Albacete, Barcelona B, Red Bull Salzburgo (Austria), Beijing Guoan (China), Al-Hilal (Arabia Saudita), Girona y Castellón, donde se retiró.

