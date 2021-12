Agüero podría reclamar tres millones de euros al Barça tras su retirada

Sergio Agüero se ha visto obligado a tener que dejar el fútbol por sus problemas de corazón. El delantero argentino sufrió hace casi dos meses una indisposición mientras disputaba un partido con el Fútbol Club Barcelona ante el Alavés. Unos dolores en el pecho le hicieron alertarse, tener que irse al suelo y pedir el cambio.

Lo que desde fuera parecía un simple mareo era mucho más. Esa misma noche, Agüero fue trasladado en ambulancia hasta un hospital para ser examinado, dando comienzo a un proceso clínico que duró bastantes semanas. Le dieron un plazo de tres meses para saber qué había sucedido y si podía seguir jugando al fútbol, pero ni siquiera ha llegado a cumplirse ya que ha tomado antes una decisión.

Lo que sufrió en aquel momento fue una arritmia que, tras recibir los consejos médicos, le ha obligado a tener que terminar su carrera deportiva de forma abrupta y prematura con solo 33 años. Ahora, ha dado comienzo a una etapa diferente y esto podría tener algunas consecuencias para el FC Barcelona.

'Kun' Agüero se retira del campo en el Camp Nou AFP7 / Europa Press

Tal y como afirma Toni Roca, director del Sports Law Institute y del bufete de abogados especializado Himnus, a EL ESPAÑOL, Agüero podría llegar a reclamar incluso un pago al conjunto catalán debido a una "incapacidad total permanente", según consta en el Real Decreto 1006/1985.

Esta cantidad podría ascender incluso hasta los 3 millones de euros, ya que va en función del salario que el argentino firmó a su llegada al FC Barcelona. Este pago, que sería en concepto de indemnización, saldría de encontrar la cifra correspondiente a la mitad de su salario, situado en torno a unos 5 o 6 millones de euros brutos por temporada.

Siguiendo la ley

La ley establece que en estos casos "se debe abonar cuando menos, seis mensualidades si la lesión tuviera causa en el ejercicio del deporte, todo ello sin perjuicio de las prestaciones de Seguridad Social a las que tuviera derecho". Así lo indica el artículo 13 del citado Real Decreto.

Según apunta el experto Toni Roca, la clave del caso estaría en la demostración por parte del demandante, de que su incapacidad ha llegado de manera directa por la práctica deportiva y no por cualquier otro motivo. Es decir, si la lesión cardíaca que ha obligado al 'Kun' a retirarse se ha producido realmente disputando un partido o un entrenamiento con el Barça. En este caso, sería el duelo contra el Alavés.

"De nuestro análisis se extrae que todo hace indicar que sí, que el 'Kun' cumple con los requisitos establecidos en el RD 1006/1985. Es decir, que si Agüero reclama, tendrá derecho a una indemnización de seis mensualidades. Atendiendo a su salario según las informaciones consultadas, se correspondería con unos 500.000 euros por mensualidad hasta que llegara los antes citados tres millones de euros".

Kun Agüero anuncia su retirada entre lágrimas Reuters

Para este tipo de situaciones, la ley establece dos requisitos necesarios. El primero de ellos es la incapacidad que se le imputa al deportista y en segundo lugar estaría saber si la lesión se produjo en la práctica del deporte. Toni Roca explica así cuál es la incapacidad que ahora mismo tiene Agüero.

"Es el tipo de incapacidad permanente total, aquella que inhabilita al jugador para desempeñar su profesión, pero le permite desarrollar otra actividad laboral cuya incapacidad se lo permita. Por ejemplo, no podrá jugar al fútbol, pero sí podría ser entrenador o trabajar en la Fundación del Barça". Toni Roca asegura que este tipo de incapacidad sí entra en el Real Decreto.

El punto más importante

A su vez, el experto asegura que el punto más conflictivo es resolver la causa de la incapacidad, la cual debería estar provocada por una práctica deportiva con el club. "Queda claro que la arritmia se produjo en medio de un partido de fútbol profesional, pero ¿la provocó su actividad en los pocos meses que entrenó y compitió con el Barça o se trata de una enfermedad que ya arrastraba desde sus tiempos en el Manchester City?". Ahí está una de las grandes dudas del caso.

Por último, el director del Sports Law Institute afirma que "es importante reseñar que, a tenor del Artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, la lesión de Agüero se trata de un accidente de trabajo o, al menos, existe esa presunción. Para anular esta presunción debería acreditarse claramente que no había relación entre la lesión que padece el 'Kun' y su trabajo como deportista profesional. Parece difícil desligar su dolencia cardíaca de la práctica profesional del fútbol".

Sergio 'Kun' Agüero, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El Barça, muy agradecido

Eso sí, el argentino y su cardiólogo de confianza han manifestado que la retirada se ha producido por un consejo de su equipo médico y no por una imposición, ya que no le podían asegurar que estos problemas no se volvieran a repetir si seguía jugando, aunque cabía la posibilidad de que así fuera.

De momento, no parece que Agüero vaya a tomar cartas en el asunto y más teniendo en cuenta cómo está la situación económica del club, pero ahí estaría la posibilidad. En el Barça están muy agradecidos con el argentino ya que, tal y como informaba el diario Ara, el 'Kun' ha renunciado a cobrar el segundo año de su contrato que tenía firmado con el Barça, así como a recibir lo que quedaba de la presente temporada de forma prorrateada hasta junio.

Hasta ahora, no ha solicitado cobrar ninguna baja durante el tiempo que ha estado en exámenes médicos y tampoco quiso alargar hasta los tres meses el plazo que iba a estar sin jugar y sin tomar una decisión sobre su futuro, cuando podría haber sabido si existía una manera de controlar sus arritmias.

