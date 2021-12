El cardiólogo de Agüero desvela que sus problemas de corazón podrían estar provocados por un virus

Sergio 'Kun' Agüero ha tenido que anunciar su retirada del fútbol por unos problemas cardíacos que son incompatibles con la práctica deportiva de élite. El delantero argentino sufre desde hace más de una década una afección en su corazón de la que ha sido tratado, pero que finalmente le ha obligado a tener un adiós prematuro de la élite a los 33 años.

El ariete de la albiceleste y que hasta ahora formaba parte de la plantilla del FC Barcelona tras haber abandonado el Manchester City el pasado verano al terminar contrato, sufrió una importante indisposición en un partido contra el Alavés. Unos mareos que terminaron en unas pruebas médicas en las que se le detectó un nuevo problema de corazón que ha terminado con su carrera.

Ahora, el médico que le ha tratado durante toda su carrera, el cardiólogo Roberto Peidro, ha dado más detalles de cómo ha sido este proceso y de cuáles han sido los consejos que le han dado sobre las decisiones que tenía que tomar en su futuro, entre ellas la de tener que dejar el fútbol.

Agüero

El doctor ha explicado cómo ha sido la intervención que le han llevado a cabo al jugador argentino y que ha provocado que tenga una cicatriz que le recordará para siempre este trance tan complicado que ha tenido que sufrir y que ha terminado con su carrera.

Las explicaciones del doctor

"Lo que se hizo con un catéter fue quemar esa zona por donde salían las arritmias. Creemos que va a funcionar muy bien y solucionará el problema, pero nuestro consejo es que no haga deporte de alto rendimiento que implique un grado importante de estrés físico y mental varias horas al día".

Además, el doctor que ya le intervino en el año 2004 cuando sufrió un primer problema, ha explicado el proceso que se llevó a cabo en su día y que no era el mismo que el realizado ahora, ya que aquel fue mucho más leve y por eso no tuvo que retirarse: "Eliminamos esa arritmia, pero esta no tiene nada que ver y es mucho menos benigna".

Sergio 'Kun' Agüero, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Por si fuera poco, Peidro ha explicado que esta lesión cardíaca podría estar provocada por un virus, aunque no está relacionado con el coronavirus ni tampoco con las vacunas contra el mismo: "Lo más probable es que la pequeña cicatriz encontrada es producida por un virus que ha sufrido en algún momento de su vida y nunca fue detectado, pero no tiene nada que ver con el coronavirus ni con la propia vacuna".

Sobre la decisión final, el doctor ha sido muy sincero asegurando que no había certeza sobre la imposibilidad de volver a jugar. Sin embargo, tenían que informarle de todos los riesgos para que pudiera decidir con conciencia sobre lo sucedido: "Estaba muy ansioso y cuando vi los resultados de la prueba lo primero que dije fue: 'Si fueras mi hijo, te recomendaría que fueras por este camino. Probablemente podría seguir jugando y es posible que las arritmias nunca vuelvan a ocurrir, pero no podemos estar seguros".

[Más información: Kun Agüero se retira entre lágrimas: "Es un momento muy duro, pero lo primero es mi salud"]

Sigue los temas que te interesan