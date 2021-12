La pesadilla de Del Potro: tres años sin jugar, cuatro operaciones de rodilla y en el puesto 755 de la ATP

El tenis es un deporte que está repleto de grandes genios lastrados por las lesiones. El universo de la raqueta es uno de los más complicados de sobrellevar. Se trata de una disciplina de impacto, que exige una gran cantidad de partidos y torneos al año, de muchos días fuera de casa y de demasiadas horas con poco descanso y afrontando la exigencia y la presión en solitario, sin compañeros que puedan echar una mano.

Por ello, muchos grandes jugadores están tocados por la lacra de las lesiones. De hecho, del conocido como 'Big Four', solo Novak Djokovic parece librarse de este calvario más allá de problemas puntuales. Pero Roger Federer, Rafa Nadal o Andy Murray han sido víctima de estas condenas físicas que han lastrado sus carreras.

Sin embargo, este mal se ha extendido a lo largo y ancho del circuito afectando a otros jugadores de talla mundial como Stanislas Wawrinka o también Juan Martín del Potro. La 'Torre de Tandil' es uno de esos casos desgraciados del circuito que podría haber llegado a leyenda y que sin embargo se ha quedado en un gran jugador. Lastrado por las lesiones durante los últimos años de su carrera, ahora intenta resurgir de sus cenizas y recuperar una posición de privilegio en el tenis mundial.

Su carrera estaba llamada a ocupar un puesto privilegiado en la historia de este deporte, incluso a pesar de haber coincidido en los tiempos de las cuatro bestias que han dominado el circuito en los últimos 15 años. Pero Del Potro estaba destindo a ser uno de los grandes de verdad. Las lesiones le hicieron perderse durante años por el camino, pero no pierde la esperanza de regresar a lo más alto.

Juan Martin Del Potro, en el torneo de Roland Garros de 2019 REUTERS

El regreso de Del Potro

Juan Martín del Potro lleva sin jugar un partido oficial desde el mes de junio del año 2019. Fue en el torneo británico de Queen's, cuando tuvo que decir adiós víctima de una grave lesión de rodilla que le ha tenido apartado desde entonces y que en su día le impidió disputar el Grand Slam de Wimbledon.

La rodilla derecha del genio argentino dijo basta y puso fin a su temporada. Lo que seguramente no había imaginado es que en ese momento estaba diciendo adiós también a los próximos dos años, pandemia de por medio. Desde aquella fatídica jornada no ha vuelto a competir y ahora ha desvelado que espera hacerlo muy pronto, en el comienzo de la temporada de 2022.

De momento, no tiene una fecha fijada, aunque espera poder hacerlo en el mes de febrero, concretamente en el Abierto de Buenos Aires, que arrancará el día 5 de dicho mes. Todavía no es oficial que Juan Martín pueda regresar en el citado certamen del Argentina Open, aunque en las próximas semanas irá desvelando más detalles sobre su regreso a las pistas, el cual podría realizarse casi 32 meses después, es decir, casi tres años después de su última aparición.

Un tiempo demasiado prolongado para cualquier deportista, pero especialmente para un ganador de la talla de la 'Torre de Tandil', que llegó a ser número 3 del mundo en el ránking ATP. Además, Del Potro no descarta hacer una segunda aparición para seguir acumulando minutos sobre la pista en otro gran torneo de Sudamérica. Sería en el ATP 500 de Río de Janeiro.

De regresar, se espera que Del Potro tenga rivales de bastante entidad, especialmente en Brasil, ya que el torneo ya ha podido confirmar las presencias de estrellas como Matteo Berrettini, Casper Ruud, Carlos Alcaraz o Pablo Carreño. Una vuelta de altura para un gigante que lleva varios años viviendo un auténtico calvario. Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río. Así lo reconocía el jugador argentino: "Trabajo con la ilusión y el esfuerzo como ustedes saben para que podamos vernos acá. En las próximas semanas les iré contando cómo evoluciono".

Del Potro, durante un entrenamiento en el Mutua Madrid Open. Ángel Martínez Mutua Madrid Open

Un calvario de lesiones

El último encuentro de Juan Martín del Potro fue el 19 de junio del año 2019 contra Denis Shapovalov. El tenista argentino venció en dos sets, 7-5 y 6-4, y se metió en la ronda de octavos de final. Tras medirse al tenista canadiense, su siguiente rival se esperaba que fuera el español Feliciano López. Sin embargo, dicho partido nunca llegó a producirse.

De hecho, fue el tenista toledano quien se llevó el gato al agua en aquella edición del torneo británico tras vencer en la final al francés Gilles Simon. Del Potro ni siquiera pudo disputar aquel duelo de cuartos tras atravesar unos importantes problemas de rodilla que le hicieron parar de manera indefinida. Antes había llegado hasta la cuarta ronda de Roland Garros y hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

Tras aquella primera toma de contacto con la hierba pensando en su participación en Wimbledon, Del Potro ha revivido un calvario de lesiones y problemas físicos que ya había protagonizado antes en su carrera. Desde entonces ha pasado por casi tres años sin volver a las pistas y cuatro operaciones en su articulación de la pierna derecha que a punto han estado de provocar su retirada. Sin embargo, a sus 33 años, el de Tandil confía todavía en tener una reaparición de altura.

Su último paso por el quirófano tuvo lugar en el mes de marzo de este mismo año. Desde entonces, lleva entrenándose con su equipo de confianza con la esperanza de poder hacer su reaparición y de liderar un retorno que sería mágico, ya que en estos momentos, Del Potro ocupa el puesto 755 del ránking ATP. Sin duda un puesto muy alejado para un tenista que atesora una calidad impresionante en sus manos.

El argentino lleva arrastrando diferentes problemas a raíz de una fractura en la rótula que se produjo por primera vez a finales del año 2018 y que se ha repetido en varias ocasiones en forma de fisuras mal curadas, la última en aquel duelo ante Shapovalov y que le obligó a un parón brusco en su trayectoria profesional. Después de operarse por primera vez en febrero de 2019, no consiguió recuperarse del todo y siguió arrastrando molestias hasta que en Queen's tuvo que decir basta.

Juan Martín del Potro EFE

Esta no es la primera vez que el tenista argentino se ve obligado a tener un parón prolongado de varios años torturado por las lesiones, ya que sufrió una etapa muy similar hace unos años cuando unos problemas en su muñeca le trajeron de cabeza. Al igual que ha sucedido ahora con esa fractura en su rótula, vivió una auténtica pesadilla que le hizo perder centenares de puestos en el ránking ATP.

Sus problemas arrancaron en el año 2010, cuando ya estaba consagrado como uno de los mejores tenistas del mundo. De hecho, llegó a ocupar el puesto número 4 del ránking mundial. En primer lugar, tuvo que parar varios meses durante esa temporada para intentar recuperarse. Tras el Abierto de Australia, intentó hacer su reaparición en el mes de abril, pero los problemas no habían desaparecido del todo.

De hecho, tuvo que acudir a Estados Unidos para someterse a una complicada operación que le obligó a cerrar el año sin participaciones en torneos importantes y cediendo una infinidad de posiciones en el ránking. Solo pudo disputar tres torneos en el curso, con un balance de tres victorias y tres derrotas, finalizando el curso en el puesto 258 del mundo.

Al comienzo de la temporada siguiente, su caída fue todavía más alarmante, ya que llegó a situarse en la posición 484. En 2011 fue poco a poco recuperando su juego y también su nivel en el panorama mundial del tenis hasta volver a situarse entre los 50 mejores del mundo. Poco a poco, parecía que Del Potro estaba volviendo a ser el que era.

Su recuperación total llegó meses después hasta encadenar los mejores años de su carrera, donde volvieron a llegar grandes éxitos y su consolidación como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, en el 2014 retornaron los peores fantasmas. Los problemas en su muñeca izquierda volvían a aparecer y se veía obligado a renunciar a la totalidad de la temporada para recuperarse de una delicada operación que incluso podía haber puesto punto y final a su carrera deportiva.

USA TENNIS US OPEN 2018 BRIAN HIRSCHFELD Agencia EFE

Consiguió volver a las pistas 10 meses después, aunque las sensaciones no fueron buenas, ya que tuvo varias recaídas que le hicieron perderse los torneos más importantes de la primera parte de la temporada. En el mes de junio pasó una vez más por el quirófano, alargando así un calvario que parecía no tener fin.

Su carrera había caído a los infiernos a comienzos de 2016 cuando ocupó su posición más baja en el ránking, concretamente el puesto 1042. Desde allí tuvo que resurgir el genio de Tandil que a base de mucho esfuerzo y de superar momentos críticos, ese mismo año pudo ver la luz de nuevo gracias a su inmenso talento. En cuanto el físico le respetó, regresaron los éxitos. Ese mismo año concluyó con varios torneos ganados y en el puesto 38 del ránking mundial.

Una nueva resurrección

Ahora, Juan Martín del Potro quiere volver a resurgir de sus cenizas. Realmente, no es algo que no haya hecho ya en varias ocasiones. Sin embargo, esta grave lesión de rodilla le ha puesto a prueba de manera importante. Pero el argentino no pierde la emoción ni la ambición por el deporte y el tenis de élite. Tiene grabado a fuego su deseo de regresar.

"Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros, pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene". Así lo ha confesado recientemente con un mensaje a través de sus redes sociales que ha sido un soplo de aire fresco y toda una alegría para sus seguidores. El sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad.

Con su vuelta se produce el regreso de un deportista y de un tenista único que tiene en su palmarés logros impresionantes en la época más complicada para destacar. Su pico en el circuito ha sido la posición número 3 del mundo que ocupó en el año 2018. En sus vitrinas aparecen un total de 23 títulos ATP, 22 de ellos ganados en la categoría de individuales y uno más en la de dobles.

Dentro de este importante ramillete de triunfos destacan su victoria en 2009 en el Open de Estados Unidos frente a una leyenda como Roger Federer, o su última conquista, de nuevo ante el suizo, en la final del Masters 1000 de Indian Wells. Atesora casi 500 victorias en su carrera profesional, fue finalista de la Copa de Maestros en el año 2009 y además posee dos medallas olímpicas, un bronce ganado en Londres 2012 y una plata ganada en Río de Janeiro 2016. Por si fuera poco, también tiene una Copa Davis en su palmarés, la ganada en el año 2016, la primera para su país después de las finales de 2008 y 2011, ambas perdidas ante España.

Del Potro espera regresar a las pistas en el inicio de la nueva temporada y poder protagonizar una nueva recuperación espectacular. Su objetivo sigue siendo regresar al Top10 de manera consistente en los próximos meses y años y sentirse jugador de tenis ante los mejores del mundo.

