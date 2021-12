Rafa Nadal, contento con su regreso: "Estoy feliz de estar de vuelta, no ha sido un mal partido"

Rafa Nadal regresó con derrota en su retorno a las pistas tras más de 130 días de baja, desde que fuera eliminado en el torneo de Washington previo a la disputa de US Open, en el mes de agosto. El tenista balear fue derrotado por un sorprendente Andy Murray que, poco a poco, parece volver por sus fueros.

El británico, mucho más rodado que Nadal, se desenvolvió en la pista con soltura después de haber pasado un auténtico calvario qcon su lesión de cadera, esa que le ha hecho salir de la élite del tenis mundial y perder posiciones en el ránking de la ATP. Ahora, el integrante de 'Big Four', espera que el 2022 le devuelva a la cúspide si las sensaciones y los resultados siguen siendo buenos.

De momento, ha conseguido meterse en la final de la exhibición que se está llevando a cabo en Abu Dhabi, en el complejo de Mubadala, donde ha derrotado a Nadal por 6-3 y 7-5 en un partido en el que Rafa no mostró un nivel especialmente bajo, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Era su primera aparición tras su grave lesión en el pie y no acusó demasiado esa inactividad. Por ello, el nivel de Murray fue tan sorprendentemente bueno.

Rafa Nadal, durante la exhibición en el Mubadala World Tour. REUTERS

Tras el partido, el campeón de Manacor, que tiene la intención de seguir acumulando minutos de competición antes de afrontar el reto del Abierto de Australia, se mostró contento por las sensaciones y por haber consumado su vuelta a las pistas: "Estoy feliz de estar de vuelta en un sitio donde he disfrutado tanto".

Nadal con buenas sensaciones

Además, aseguró que se encontró bastante bien después de estar tanto tiempo sin jugar y que las sensaciones, a pesar de la derrota, fueron bastante positivas. "No ha sido un mal partido para mí después de tanto tiempo". Nadal también celebró poder enfrentarse de nuevo a un rival histórico como Murray, al que ve en grandes condiciones: "Estoy contento de ver a Murray a este nivel".

Sobre la pista, Nadal agradeció a todos los aficionados el apoyo durante estos días en esta exhibición que se ha llevado a cabo en Abu Dhabi: "Es un gusto estar en Abu Dhabi y volver a ver a la gente, a espectadores, después de lo que ha sucedido con la pandemia. He disfrutado mucho".

Rafa no se fue de vacío a pesar de no entrar en la final, ya que recibió por quinta vez el premio de la deportividad de la ATP: "No podría estar más feliz de recibir una vez más el premio a la deportividad por parte de mis compañeros. Significa mucho para mí, así que muchas gracias a todos los jugadores que piensan que lo merezco. Siempre intento hacer lo correcto en la pista. Gracias por acordaros de mí y os deseo lo mejor para 2022". El de Manacor ha recibido este galardón en 2010, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Por último, cabe destacar cómo las buenas sensaciones se vivieron a los dos lados de la pista, ya que Andy Murray también se mostró muy contento, no solo con su partido, sino con volver a enfrentarse a un rival de la talla de Nadal, ahora número 6 del mundo, después de que ambos hayan estado tanto tiempo en la élite: "Estoy feliz de volver a tener la oportunidad de estar con Nadal en la pista. De que Rafa esté de vuelta".

