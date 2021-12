Lewandowski, el '9' de los 100 goles en la pandemia y la 'dieta invertida' detrás de su éxito

De Robert Lewandowski (Varsovia, Polonia; 1988) no se podría decir que es un futbolista 'tardío' (de explosión pasada la madurez) porque a los 23 años ya se movía en los 30 goles por temporada. Eso sí, con los 33 ha disparado sus cifras hasta situar su media en los 50 tantos por curso. Un goleador atemporal, el mejor del mundo de forma indiscutible en la época de la pandemia.

Lewandowski ha sido protagonista esta semana por el reconocimiento que no recibió en la gala del Balón de Oro, obviando ese premio secundario a mejor delantero (¿por qué si Leo Messi es el mejor del mundo no es también el mejor delantero?). Suyo debía ser el galardón con el que todo gran futbolista sueña levantar algún día. En sus vitrinas, probablemente, no habrá nunca una 'pelotita' de esas. Ni la de 2020 ni la de 2021.

Hay comunión general en que el Balón de Oro 2020, cancelado por la pandemia, debía ser para Lewandowski. Hasta Messi en su discurso como premiado pidió a France Football arreglar esto. Pero el delantero polaco no es que se haya quedado muy lejos en 2021 de lo que hizo el año pasado: 55 goles en la 19/20 por 48 en la 20/21, apuntando que tuvo incluso mejor promedio goleador (1,20 a 1,17) en la última temporada.

Robert Lewandowski, con el premio a mejor goleador del año en la gala del Balón de Oro 2021 Reuters

Lewandowski lleva metiendo (muchos) goles toda una década. Desde la temporada 2011/2012 solo ha bajado dos veces de los 30 goles (28 en la 13/14 y 25 en la 14/15). A partir de ahí, desde la 15/16, sus números son de otro mundo: 42, 43, 41, 40, 55 y 48. En la presenta temporada, cuando solo se han disputado 20 partidos, ya ha celebrado hasta 25 goles de su propia cosecha.

Algo han traído los 30 que le hicieron hasta mejor goleador a un '9' que ya era considerado especial. Cuando otros bajan su nivel al llegar a cierta edad, de momento Lewandowski no ha hecho más que subir. Con sus 25 goles en 20 partidos, el polaco está haciendo el mejor promedio goleador de toda su carrera: 1,20 goles por partido.

Curioso es el dato que marca desde que empezara la pandemia, se parará el mundo y después se reanudara el fútbol. Desde ese regreso a los terrenos de juego, Lewandowski ha marcado un total de 102 goles entre el Bayern Múnich y la selección de Polonia. El pasado 12 de diciembre, con un doblete ante Andorra, Lewandowski se hacía centenerio en la era pandemia. El primero del mundo en lograrlo, claro está.

¿Qué tiene Lewandowski para seguir mejorando sus números superada la treintena? En el fútbol no hay ninguna ciencia absoluta y todo surge de una suma de casi infinitos factores. El de Varsovia nació con el don del gol, de eso no hay duda, pero también ha ido acompañándolo durante toda su vida con cuidados exhaustivos que no muchos podrían seguir.

Una dieta especial

La alimentación es fundamental en todo este proceso. A Lewandowski le acompaña en su vida su esposa Anna Starchuska, quien tiene un papel fundamental en la 'conservación' del delantero. Es medallista de kárate y a su vez nutricionista, por lo que sabe entender como nadie las necesidades de un deportista de élite. Su marido no es la única prueba eficiente de su éxito, ya que tiene su propia empresa (Health Plan by Ann) y un canal de YouTube de fitness y nutrición.

Sus compañeros le copian... como para no hacerlo: "El día del partido come muchas proteínas. Y siempre hay atún para el desayuno. Evita todo lo que tiene gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de la cena, todavía remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo con carbohidratos y glucosa para jugar al día siguiente. Luego, en la recuperación, vegetales y aguacate", contaba en 2020 Thiago Cionek, internacional polaco.

Pero ahora se ha ahondado más en la dieta de Lewandowski, que resulta ser una 'dieta invertida', que basicamente es hacer la comida al revés: empezar por el postre, luego comer proteína (carne o pescado) y acabar con una sopa o una ensalada. El menú al contrario. Así se cuida un goleador de época. De la pandemia, en este caso.

