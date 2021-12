El FC Barcelona venderá el nombre del Camp Nou y del Palau Blaugrana

Se avecinan cambios en el Fútbol Club Barcelona. El sueño de Joan Laporta y su junta directiva es que se haga realidad el Espai Barça, un gran proyecto para el que será clave la venta del nombre del Camp Nou y del Palau Blaugrana. El punto vital para que todo esto se lleve a cabo llegará el próximo 19 diciembre cuando los socios tendrán en sus manos aprobar el referéndum de financiación.

El presidente culé ha querido dejar claro que "el Espai Barça se autofinanciará. Lo hemos estimado alrededor de 200 millones adicionales. No costará dinero a los socios ni socias. No será un aumento de los gastos, no pondrá en riesgo el patrimonio ni debilitará la parte deportiva".

"Es un proyecto necesario para la entidad. Para seguir creciendo y compitiendo a gran nivel. Hemos incorporado mejoras económicas y medioambientales. Convierte al Espai Barça a un campus de referencia europeo para el deporte y el entretenimiento", ha continuado explicando Joan Laporta.

El máximo mandatario del Barcelona ha expuesto que el proyecto "será un legado importantísimo" para la entidad azulgrana y también para el futuro de todo el barcelonismo. A continuación, ha tomado la palabra Ferran Reverter, director general del club, quien ha señalado que ya se va con "retraso", pero que aún hay tiempo para sacarlo adelante "para la viabilidad" de la institución: "Si queremos desarrollar proyectos futuros, hay que invertir en este proyecto".

Inversión de 1500 millones

La inversión será de 1500 millones de euros y así lo ha explicado Ferran Reverter: "Calculamos una inversión de 1500 millones. Pero es un proyecto a cuatro años, y pueden pasar muchas cosas. Es un cálculo muy realista, pero siempre puede haber imprevistos".

"900 millones serán para el Camp Nou, 420 para el Palau y el Petit Palau, la Pista de Gel y la estación de autobuses. 100 millones para el Campus, 60 millones más para la modificación del plan metropolitano y 20 para el Estadi Johan", ha confirmado el director general del Barça.

Además, ha querido apuntar cómo se va a financiar: "Con ingresos adicionales de palcos VIP, nuevas oportunidades de patrocinio, espectáculos y conciertos en el Plau, Naming rights e ingresos adicionales en las actividades del Campus. Todo esto serían 200 millones. Y es una cifra conservadora". "El modelo de estar en el centro de la ciudad es el futuro porque no solo lo generas el día de partido. Generas ingresos cada día", ha agregado.

Cambio de nombre

La junta directiva de Joan Laporta pretende que las obras comiencen el próximo verano y que estas finalicen en el año 2025. Esto en lo que se refiere al Camp Nou, en cuanto al Palau Blaugrana y a las instalaciones del campus, se alargarán hasta 2026 y 2027 respectivamente.

En la hoja de ruta ya se ha estudiado qué pasará cuando el Camp Nou se encuentre en obras: "La primera temporada se jugará en el estadio con el campo parcialmente cerrado. Las dos siguientes ir fuera, y el último año volver al Camp Nou con el campo más acabado". "No saldremos del círculo urbano de Barcelona. Una opción es la de Montjuic, pero estamos valorando opciones internas y queremos jugar lo máximo posible en casa", han afirmado desde el equipo de Laporta.

El objetivo es tener el campo más grande de Europa. Para ello el Camp Nou verá modificado su nombre. Por esto ya están en negociaciones por los title rights:"Hemos ido avanzando y concretando más. Hay menos opciones de cinco porque ya hemos ido descartando algunas. Es una buena noticia". "Estamos barajando las ofertas y las ofertas van de 10 a 20 años. 400 millones son cifras de las que estamos barajando por 20 años", han asegurado.

