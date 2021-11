Balón de Oro y The Best: críticas a los premios del mundo del fútbol en los que ya nadie cree

La última entrega del Balón de Oro por parte de France Football ha reabierto la polémica sobre los premios que se entregan en el mundo del deporte. Pese al intento de transparencia en los diferentes procesos de votación, y de las escrupulosas claves en cada elección, el ranking final sigue generando discrepancias entre los grandes protagonistas. El premio a mejor jugador del mundo, al igual que otros como los que entrega la FIFA bajo la denominación de The Best, pierden cada vez mayor relevancia.

El fiel reflejo de esas discrepancias con los resultados finales son las reacciones tanto de futbolistas en activo como retirados, además de medios de comunicación internacionales que coinciden en el mal resultado expresado por las organizaciones. En el caso del Balón de Oro, uno de los más dudosos de los últimos tiempos, las reacciones posteriores han sido mayores.

"Debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos", ha señalado Toni Kroos en las últimas horas. "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol", ha indicado Iker Casillas, otra referencia a nivel internacional.

Alexia Putellas y Leo Messi, ganadores del Balón de Oro 2021 France Football

Sin embargo, en Alemania ha sido el diario Bild el que no ha comprendido la elección de Leo Messi. Una postura que comparten en Italia, donde también ha sorprendido que no se lo llevara un Jorginho doble campeón de Europa. Por si fuera poco, hasta Cristiano Ronaldo cargó contra France Football por los ataques de uno de sus representantes al delantero luso.

De los porteros al premio de Messi

Este Balón de Oro era el más incierto de los últimos años. La batalla entre Messi y Cristiano Ronaldo había acabado, los nuevos talentos como Mbappé y Haaland se han consagrado en Europa y, por si fuera poco, la edición del 2020 se había suspendido y podía influir a la hora de elegir al mejor jugador del mundo. Pese a todo, Leo Messi acabó recibiendo su séptimo reconocimiento y puede que el más dudoso.

Robert Lewandowski, uno de los favoritos de la pasada temporada y elegido este curso mejor delantero, quedó en segunda posición. Jorginho, campeón de Europa con el Chelsea y también con la selección italiana, tuvo que conformarse con la tercera posición. Y Karim Benzema, uno de los grandes aspirantes por su auge en el Real Madrid y por el título de la UEFA Nations League con Francia, quedó cuarto clasificado.

Una clasificación final que, como se ha observado en las críticas, no ha terminado de convencer al mundo del fútbol. En el caso concreto de Leo Messi, por el hecho de que el argentino no terminó entre los mejores goleadores del último año y apenas pudo ganar una Copa del Rey con el Barça de Koeman y una Copa América con Argentina. Una comparativa que, por ejemplo con Jorginho, ganaría con claridad el italiano.

Donnarumma, elegido mejor portero del mundo por France Football Reuters

France Football, que había prometido alguna sorpresa durante la gala, dejó cierto mal sabor de boca al no entregar un posible Balón de Oro 2020. Algo que hasta Leo Messi echó en falta: "France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa".

Por si fuera poco, el galardón también sorprendió con otras designaciones. Pedri acabó por delante de Luka Modric, y muy por encima de ellos y hasta de Harry Kane quedó el jugador danés Kjaer. Veteranos como Chiellini superaron a Neymar y Haaland, el mejor goleador del momento, se quedó fuera del top10. Mbappé, por ejemplo, quedó noveno frente a un Cristiano Ronaldo que se conformó con la sexta plaza. Todos ellos, según la clasificación final, fueron peores que Kanté.

Y misma polémica se vio con la lista de guardametas, donde Thibaut Courtois quedó octavo junto a Keylor Navas y superado por arqueros como Emiliano Martínez (sexto). Oblak, uno de los mejores de La Liga, finalizó tercero por detrás de Donnarumma y Mendy y superando por poco a Ederson (cuarto).

El 'The Best', también manchado

A pesar de que el Balón de Oro se suspendió por la pandemia, la gala The Best siguió adelante con un evento virtual y una entrega que tampoco se escapó de las críticas. Especialmente por el galardón a mejor entrenador de toda la temporada. Y es que, mientras todas las miradas apuntaban a Flick, técnico del Bayern campeón de Europa y de todos los títulos disputados por el equipo alemán, el The Best fue a parar por segundo año consecutivo a las manos de Klopp. Un reconocimiento que no esperaba ni el técnico del Liverpool y que generó numerosas críticas.

Sin embargo, la polémica más grande se produjo el pasado año 2019 cuando uno de los capitanes que votaba en la entrega del premio al The Best confirmó públicamente que ni siquiera había emitido su voto. Se trata de Juan Barrera, por entonces capitán de Nicaragua y que aparecía en la lista de la FIFA entregando sus puntos a Leo Messi. El propio jugador fue el encargado de explicar en redes sociales que no había participado: "Cualquier información sobre mi voto es falsa".

Premios The Best FIFA

La presión fue tal que la FIFA se vio obligada a emitir un comunicado dando explicaciones. Más todavía a la vista de que desde Egipto también se denunció que se les habían invalidado los votos cuando Salah estaba peleando por llevarse el premio. El organismo que ahora presida Infantino, se defendió explicando que existía un "observador independiente" como PwC que corroboraba la legalidad del proceso. La denuncia del jugador de Nicaragua se explicó con que los votos eran de otro capitán de la selección y, respecto al asunto de Egipto, se anularon los votos por no cumplir con la normativa de la FIFA.

El próximo 17 de enero de 22, la FIFA entregará una nueva edición de los premios The Best. Una nueva oportunidad para recompensar a los mejores jugadores del mundo del fútbol y una nueva ocasión para generar la polémica en el sector del deporte.

