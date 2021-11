Ancelotti: "¿Mis votos para el Balón de Oro? 1º Benzema, 2º Vini, 3º Courtois, 4º Casemiro..."

El Real Madrid vuelve a la acción este miércoles solo tres días después de su última victoria contra el Sevilla. El rival será el Athletic, en un partido correspondiente a la jornada 9 que fue aplazado. Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el partido y todo lo que rodea a la actualidad blanca.

El foco estuvo puesto en la reciente entrega del Balón de Oro a Leo Messi, con la polémica ausencia de Karim Benzema en el podio. El entrenador del Real Madrid, sin entrar en polémicas, mandó un mensaje a su delantero.

Además, sigue la incógnita sobre Eden Hazard va a más tras trascender que, además de haber padecido una gastroenteritis, podría sufrir nuevas molestias físicas. El delantero belga se entrenó con los compañeros y el italiano acabó con las dudas: estará este miércoles en la convocatoria.

Polémica con el Balón de Oro

"Tenemos que dar el justo valor a la clasificación del Balón de Oro, ha ganado Messi, es un gran jugador. Para los jugadores los premios individuales son una motivación importante, pero si no ganan, no pasa nada. Ojalá el año que viene lo gane uno del Madrid".

Benzema, cuarto

"Benzema ha tenido una gran temporada, ha quedado cuarto. Tendrá motivación para entrenar e intentar ganarlo el año que viene".

Otros aspirantes del Madrid

"Vinicius tiene la calidad para intentar ganar el Balón de Oro. Están Benzema, Modric, Courtois. Sé que es difícil para un portero ganarlo, pero tiene calidad top".

Eden Hazard, con el Real Madrid EFE

Vuelve Hazard

"Hazard está bien, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, se encuentra bien, ha recuperado condición y estará mañana con el equipo. Hazard no ha tenido molestias musculares, ha tenido una gastroenteritis y le ha costado. Rodrygo también. Rodrygo ha entrenado hoy pero no está en su mejor condición".

Sin fichajes en enero

"En general se tiene que trabajar en verano para preparar bien la plantilla. Los ajustes en enero no me gustan tanto. Puede pasar que algo ha fallado en el verano. No necesitamos mejorar esta plantilla en enero. Si hay jugadores que no están contentos se puede pensar".

¿Penalti a Ocampos?

"No sé qué se ha montado con la jugada de Alaba y Ocampos porque me focalizo en lo que tenemos que hacer, en preparar los vídeos. He leído algo, que en Sevilla se han enfadado. Los árbitros han dicho al principio (de temporada) que los 'penaltitos' no se pitan. Hay dos situaciones, un ligero contacto de Alaba con Ocampos y otro de Diego Carlos con Vini. Ninguna se ha pitado porque son 'penaltitos'. El penalti debe ser claro".

Cerrojo del Athletic

"El Athletic encaja poco porque trabajan bien lo defensivo, es un equipo compacto, bien organizado. El trabajo de Marcelino en todos sus equipos es de una identidad muy clara. El partido nos exige mucho, como el de Sevilla. No cambia mucho para nosotros".

Pareja de centrales

"Militao y Alaba están combinando bien sus calidades. Mili es más físico. Alaba está más acostumbrado tácticamente a trabajar en línea de 4. Nacho está al mismo nivel. Tiene una buena combinación entre los dos. Puede jugar por izquierda, derecha, central...".

El problema de Hazard

"El problema de Hazard es físico, debe mejorar su condición, tener minutos. Con minutos va a mejorar naturalmente su condición. Debe aguantar el momento para jugar más. Él está bien y creo que va a tener minutos".

Rotaciones, con cuidado

"No me preocupa, pero tengo que evaluarlo. La dinámica del equipo es muy buena, yo creo que rotar para rotar no. Si hay desgaste físico es mejor evitar riesgo. Pero si el jugador se ha recuperado bien es una evaluación que tengo que hacer cada día".

Su 'voto' para el Balón de Oro

"Tengo un conflicto. Estoy en el Real Madrid y no puedo votar a un jugador fuera del Madrid. Si tengo que elegir primero Benzema, segundo Vini, tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto Camavinga...".

Favoritos a La Liga

"No sé si somos favoritos claros o no, vamos a competir para ganar la Liga. Lo estamos haciendo bien. Hemos estado jugando con continuidad. El equipo siempre ha intentado hacer lo máximo. Los puntos que tenemos en la tabla son merecidos".

El rol de Vinicius

"Vinicius conoce muy bien su posición en la plantilla, los compañeros que tiene. Él no se siente una estrella, sigue siendo muy humilde. Sabe que tiene a su lado a jugadores con experiencia, carácter tremendo. Esto le va a ayudar".

Mbappé, aspirante al Balón de Oro en el Madrid

"Jugar en un gran club ayuda. En la clasificación cuenta lo que haces con tu equipo, que ganes algún título... Es un premio importante, pero es individual. Hoy no he visto a Benzema o a Courtois llorar porque no lo han ganado. Estaban bien y lo han aceptado sin problemas".

