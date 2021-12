Rafa Nadal: "Tengo la ilusión de volver cuanto antes, para mí Abu Dabi es una prueba"

Rafa Nadal tiene el torneo de Abu Dabi, que se celebra este mes de diciembre del día 16 al 18, como el escenario idóneo para su regreso a la competición después de recuperarse de su última lesión. El último partido que disputó el tenista español fue ante Lloyd Harris, en su derrota en los octavos del Open 500 de Washington, en agosto.

Su gran objetivo es estar en el Open de Australia, donde podría ganar su 21º Grand Slam para desempatar así con Roger Federer y Novak Djokovic. El 'Big Three' firma ahora un empate a tres con los 20 majors de cada uno de ellos. Quién sea el que acabe su carrera con un número mayor de títulos en los grandes ya es cuestión de estado dentro del mundo del tenis.

Hace ya unas semanas, el de Manacor explicó que antes de acudir a Melbourne quería probarse en Abu Dabi y salvo sorpresa, así será. Si se ve en condiciones óptimas, estará en el Abierto de Australia. El propio Rafa Nadal lo ha dejado patente este mismo martes, cuando fue premiado por la Cadena COPE en Baleares.

Rafa Nadal posando durante un acto Europa Press

"Tengo la ilusión de volver cuanto antes, pero bien. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen. Estoy en ese proceso. Evidentemente las cosas van mejor de lo que iban porque si no no me plantearía ir a Abu Dabi. Lo que pasará más adelante no lo sé. Abu Dabi para mí es una prueba y tengo ilusión en estar allí", ha afirmado el tenista español.

Rafael Nadal no disputará los cuartos de final del torneo, sino que directamente quedó clasificado para semifinales. En esta ronda previa a la gran final se enfrentará al ganador del partido entre Andy Murray y Dominic Thiem. Lo que no ha querido afirmar es cómo se sentirá al volver a las pistas después de tanto tiempo parado: "No lo sabes hasta que juegas".

Copa Davis

Por otro lado, el deportista manacorí también se ha referido a la eliminación de España de la Copa Davis a manos de Rusia y ha puesto de relieve el gran partido que firmó Feliciano López: "Feli hizo un partidazo. Se nos escapó por mala suerte. Los números no han estado de nuestro lado. Es una pena, pero este año la situación estaba difícil".

