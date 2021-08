Rafa Nadal no puede con Harris y dice adiós al torneo de Washington en octavos de final

No pudo ser. Lo que no sucedió en el primer encuentro ante Jack Sock se ha confirmado en el segundo contra Lloyd Harris, un tenista sudrafricano de 24 años y actual número 50 del ránking ATP que ha dado la sorpresa terminando con Rafa Nadal. El balear no tuvo un partido fácil, no se sintió cómodo en todo el partido y volvió a pasar las molestias que sufre en el pie y su falta de rodaje después de haber estado dos meses fuera de la competición.

Rafa cedió en el primer set y aunque mostró mejores sensaciones en el segundo donde tuvo una buena dinámica y consiguió encadenar varios juegos ganados de forma consecutiva, en la tercera y definitiva manga todo se igualó gracias al buen nivel de Harris desde el fondo de la pista. El joven talento sudafricano, viendo a Rafa vulnerable, se creció y se lanzó a por un triunfo que cerró por 6-4, 1-6 y 6-4 a la primera oportunidad que tuvo.

Nadal no está y aún así lo intenta. Lo pelea hasta que no puede más, hasta que le fallan las fuerzas y hasta que le falla el físico. Era toda una incógnita saber si iba a saltar a la pista en este segundo partido del torneo de Washington contra Harris después de las penurias sufridas ante Jack Sock, contra quien terminó cojeando por sus problemas en el pie.

Pero lejos de renunciar, Nadal se presentó en la pista central del Citi Open para dejárselo todo una vez más y puso contra las cuerdas a un Harris que ya está en cuartos después de tumbar al primer cabeza de serie del torneo. Una victoria sorprendente, aunque menos si se tiene en cuenta que Nadal viene sin rodaje desde que cayó eliminado en las semifinales de Roland Garros y que todavía sigue arrastrando problemas físicos.

Rafa Nadal golpea una derecha en el Citi Open de Washington EFE

Harris demostró un gran poderío con su saque durante todo el choque, lo que le llevó a firmar un total de 16 saques directos en una pista que no tiene una superficie especialmente rápida a pesar de ser en pista dura. Potencia, colocación y unos porcentajes bastante aceptables para no ceder ante Nadal.

En el primer set, Harris se mostro implacable, sin dejar a Rafa hacer ni un solo break a cuando tuvo su oportunidad. El español no pudo dar el golpe definitivo y el sudafricano, cuando tuvo la suya, rompió el servicio del español, lo que le permitió apuntarse el primer set sin mayores complicaciones. A las primeras de cambio ponía al número 3 del mundo contra las cuerdas.

Nadal estaba obligado a remontar si no quería despedirse del torneo y con esa ambición salió en un segundo set donde se mostró mucho más acertado, con más chispa y más ritmo, demostrando un gran poderío con su servicio y utilizado mejor su derecha como había demostrado en algunos momentos de su partido contra Sock en segunda ronda.

El español se manejó incluso mejor con sus saques directos, ya que consiguió cuatro de los ocho que realizó en la segunda manga por solo dos de su rival. Sin saque, Harris sufría y Nadal ganaba enteros para la remontada. No tuvo que defender ni una sola de break en todo el set mientras que él sí consiguió romper por dos veces la fortaleza de Harris para encarrilar un triunfo parcial que parecía hasta sencillo.

La caída de Nadal

Después de este 6-1 para Nadal en el segundo, parecía el partido estaba destinado a una nueva remontada del español, pero nada más lejos de la realidad. Rafa volvió a sufrir un bajón físico y comenzaron a aparecer las imprecisiones que hicieron que el partido se igualase. Harris iba en crecimiento y Nadal no encontraba la forma de hacer daño desde el fondo de pista. A pesar de darlo todo, cometió algunos errores que terminaron condenándole, especialmente con el servicio, donde iba salvando la situación con muchos apuros.

Los 7 saques directos del sudafricano y las dos dobles faltas del español fueron una losa demasiado pesada. Además, de las tres bolas de break que tuvo Nadal, no consiguió salvar ninguna, mientras que Harris, a la primera que tuvo, consiguió su objetivo, oportunidad que además servía para cerrar el partido con el 6-4 en el tercer set. Nadal no ha vuelto bien y ahora tendrá que meditar qué decide hacer en su camino al US Open.

