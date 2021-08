Zverev se rinde a los JJOO: "No hay nada mejor porque no juegas solo por ti, juegas por todos"

Alexander Zverev se proclamó oro olímpico en la modalidad de tenis. El tenista alemán consiguió llegar a la gran final después de tumbar al gran favorito, Novak Djokovic, que cedió antes de poder culminar su sueño de ganar el Golden Slam para el cual le restaba tan solo esa medalla dorada de Tokio y el US Open, que se disputará dentro de unas semanas.

Tras vencer al serbio y después de que hayan caído por el camino tenistas de la importancia de Medvedev, número dos del mundo, Zverev venció en la final al ruso Kachanov, que venía de ganar en su semifinal al español Pablo Carreño. Alexander no tuvo rival en ese partido, pero solo la presión de estar disputando una final olímpica ya era una losa demasiado pesada de superar.

Uno de los integrantes más ilustres de la 'Next Gen' como Zverev consiguió sobreponerse a toda esa presión y a todos esos nervios para colgarse de su cuello la ansiada presea que le acredita como nuevo rey olímpico de su disciplina, algo que nadie podrá quitarle ya hasta los Juegos Olímpicos de París 2024 y que, en cualquier caso, quedará registrado para siempre en la historia del tenis.

Tras su victoria, Zverev fue protagonista por unas palabras que han dado la vuelta al mundo y que han llenado de orgullo a todos sus seguidores y en especial a los aficionados alemanes que vibraron con su triunfo. Un jugador tan joven, con victorias importantes y partidos grandes a sus espaldas, valora este oro olímpico por encima de todo por el sentimiento global que tiene.

Alexander Zverev en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

La reflexión de Zverev

Llama la atención cómo a pesar de tenerlo todo, Zverev sigue valorando de manera muy importante todo lo que implica un éxito de estas proporciones, algo que para él ha sido incomparable: "No hay nada mejor que esto, nada. No juegas solo por ti, sino que juegas por todos. Sí, yo tengo la medalla de oro, pero sé que en Alemania todos estaban apoyándome". Unas palabras que han llegado hasta su nación que ha mirado el éxito del tenista germano con un orgullo inmenso después de no partir como el principal favorito y después de tumbar al gran candidato a llevarse el título, Novak Djokovic.

Zverev continuó con su reflexión intentando explicar los fuertes sentimientos que tenía por dentro una vez se colgó la presea dorada de su cuello. Un triunfo que además le da alas para soñar con su primer Grand Slam en Nueva York, donde ya el pasado año llegó hasta la final, donde fue derrotado por Dominic Thiem en una final que tuvo al alcance de su mano durante muchas partes de un partido agónico: "Todos estaban apoyando a todos los atletas de aquí. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo del mundo. Nada se compara. Los sentimientos que tengo y que tendré no pueden compararse con nada más". Zverev, rendido ante su primer gran éxito como tenista profesional.

