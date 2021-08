El futbolista que abandona Inglaterra para ir a Arabia Saudí: "Recibí una oferta que cambiará mi vida"

Aunque el aficionado está acostumbrado a ver a los futbolistas como figuras inalcanzables que viven rodeados de lujos, no es un patrón ni mucho menos. Por eso hay algunos que deciden irse lejos de Europa para ganar más dinero, aunque se alejen de la élite del deporte rey.

Ese es el caso de Matheus Pereira. El jugador consiguió el ascenso con el West Bromwich Albion, para después descender a la Championship. Y ahora dice adiós al club para aceptar una oferta que le ha puesto sobre la mesa el Al Hilal de Arabia Saudí.

Pereira ha recibido muchas críticas por parte de los que hasta ahora han sido sus aficionados y tal vez por eso ha escrito una carta explicando los motivos de su salida del West Bromwich Albion y también cómo se siente después de haber sido señalado e insultado por los que antes eran sus seguidores.

"Nadie ha visto una entrevista en la que hable mal del club, o de cualquier miembro del equipo, o incluso que quisiera dejar la institución por cualquier medio. Eso es porque tengo respeto por el club, ya que me abrió sus puertas cuando lo necesitaba", ha asegurado el futbolista. "Creo que es muy bajo tratar de degradar mi imagen y mi profesionalidad de esta manera", ha agregado.

Carta íntegra

"Permanecí en silencio y no iba a abordar nada hasta después del mercado de fichajes por respeto a la afición y a todos mis compañeros, sin embargo, después de que me dijeran que no estaba comprometido con el club, me sentí extremadamente dolido como profesional. He estado viviendo del fútbol desde que tenía 12 años, decidí renunciar al tiempo en familia y a la diversión habitual para perseguir el sueño de tener un futuro mejor para mí y para los que me rodean.

Nadie ha visto una entrevista en la que hable mal del club, o de cualquier miembro del equipo, o incluso que quisiera dejar la institución por cualquier medio. Eso es porque tengo respeto por el club, ya que me abrió sus puertas cuando lo necesitaba. Nunca me ha faltado la dedicación y siempre he estado comprometido en las dos últimas temporadas.

Luchamos en nuestro camino de regreso a la Premier League y luchamos para permanecer en la competición y sé que todos los profesionales también dieron todo por esos objetivos al igual que yo.

Es rotundamente falso que no estuviera comprometido ya que entreno como lo haría en condiciones normales y doy el 100% todos los días. Creo que es muy bajo tratar de degradar mi imagen y mi profesionalidad de esta manera.

No quiero salir del club por la puerta de atrás ya que nunca fue mi plan o intención, al contrario, quiero que el club sea recompensado adecuadamente por creer en mí y apoyarme durante dos temporadas. Hace 3 semanas recibí una oferta que cambiará mi vida y la de mi familia para siempre.

Vengo de orígenes humildes, poco a poco me he ido construyendo y he logrado cosas con mucho trabajo y dedicación. Porque lograr la independencia económica a los 25 años era inimaginable.

Quiero irme. Quiero buscar nuevas experiencias, pero quiero hacerlo de una manera justa y correcta. Siempre estaré agradecido al WBA, a sus aficionados y a todos los profesionales que trabajan en el club y que me recibieron con los brazos abiertos, a los que me animaron estas dos últimas temporadas, ¡ustedes son parte de mi historia! Soy un profesional y siempre lo respetaré".

