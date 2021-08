Primeras críticas para Varane en Inglaterra: "No sé si tiene intensidad para la Premier"

La exigencia en la élite del fútbol pasa por estar a un paso de la gloria o de la crítica. Y con alguna que otra crítica le están recibiendo a Raphaël Varane en Inglaterra. El central francés ha firmado por el Manchester United a cambio de 50 millones de euros, después de jugar algo más de una década en el Real Madrid.

A la casa blanca llegó siendo apenas un adolescente de 18 años. Prácticamente acababa de cumplir la mayoría de edad y era un desconocido para el gran público después de jugar sus primeros partidos con el Lens. En el Real Madrid creció, progresó y se acabó en todo un campeón del mundo con la selección de Francia y cuatro veces ganador de la Champions League en el conjunto merengue.

Con Les Bleus se ha convertido en el jefe de la defensa y aunque Francia decepcionó en la pasada Eurocopa, es la actual campeona del mundo después de su triunfo en Rusia 2018. Todo esto al tiempo que se convertía en uno de los grandes nombres del Real Madrid, pero desde hace tiempo por su cabeza pasaba la idea de un nuevo desafío. Y este lo encontró en el Teatro de los Sueños.

Por el Manchester United ha firmado hasta el año 2025, aunque con posibilidad de extender el acuerdo por una temporada más. Y antes de que comience la Premier League, se comienza a poner en duda si tiene el perfil necesario para ser un jefe en la de defensa de los diablos rojos. Si será capaz de mantener la intensidad requerida en la liga inglesa.

La exigencia de la Premier

Así lo ha puesto de manifiesto Danny Mills. "Ha tenido sus problemas de lesiones. Si miras su media, juega unos 20 partidos por temporada en La Liga. Diez años allí y 210 partidos de Liga, por lo que obviamente tenía sus preocupaciones sobre las lesiones", ha afirmado el ex de Manchester City o Leeds United.

"Muchos de esos partidos son contra rivales seriamente inferiores. Este no es el estándar de la Premier League, la solidez o la intensidad de la Premier. No dudo de que sea un jugador fantástico, pero me pregunto si podrá hacer frente al rigor de la Premier League", ha sentenciado el exfutbolista Danny Mills en su polémico análisis de la figura de Raphaël Varane.

