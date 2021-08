Djokovic y la defensa de su padre: "El patriotismo es fuerte, si se trata de Serbia no me doy la vuelta"

Novak Djokovic no ha terminado bien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tenista serbio era el gran favorito para colgarse el oro en la categoría de individuales y, además, disponía de una segunda bala para hacerlo en el dobles mixtos. Sin embargo, el reto de llevar sus dos participaciones hasta el final ha provocado que haya terminado sin aliento para concluir con vigor su participación olímpica e intentar el asalto a las medallas.

De hecho, el primer palo le llegó cuando cedió ante Alexander Zverev en las semifinales, dando la gran sorpresa del torneo y despidiéndose del oro olímpico. Fue un palo tremendo, pero cabía la posibilidad de luchar todavía por una presea olímpica y colgarse de su cuello el bronce.

Sin embargo, Pablo Carreño no estaba por la labor de dejarle el camino libre y el serbio cedió por segunda jornada consecutiva. Completamente roto y bloqueado mentalmente, un desquiciado Djokovic se ha despedido del bronce olímpico dando una muy mala imagen. Fuera de sí, sin poder controlarse y rompiendo raquetas y tirándolas a la grada. Ese ha sido el final de su sueño olímpico.

Djokovic, enfadado por su resultado ante Carreño Reuters

Han sido precisamente estas duras imágenes las que han dado la vuelta al mundo y las que han generado feroces críticas contra un Djokovic que ha mostrado en Tokio su otra cara, la de la estrellas arrogante que se cuelga la medalla antes de ganarlas porque rara vez pierde. Pero cuando esa rara vez llega, es difícil esconderse.

Además, su concurso ha quedado completo cuando después de perder contra Carreño ha tenido que renunciar a disputar el partido del dobles mixto con Stojanovic porque estaba completamente destrozado, arruinando la participación de su compañera y dándole la medalla a la pareja formada por Barty y Peers en lo que iba a ser un duelo de números 1 destronados.

La defensa de Srdjan

Al paso de tantas críticas ha querido salir el padre de 'Nole', Srdjan Djokovic, quien ha defendido a su hijo haciendo públicos unos mensajes que se mandó con el tenista serbio antes de los Juegos Olímpicos. El progenitor de 20 grandes los ha sacado a la luz en el podcast radiofónico Business Stories estos breves escritos donde mostraba cómo él le había dicho a Novak que no fuera a Tokio para poder descansar de cara a la gira americana y cómo este le confirmaba que iría por Serbia, ya que era una de sus mayores opciones de medalla y de oro en la cita olímpica.

Djokovic se seca el sudor con la camiseta Reuters

Este fue el mensaje de Srdjan: "Si mi opinión significa algo para ti, no creo que debas ir a Tokio. Es un camino largo, no hay espectadores, tendrías que ir a cuarentena nuevamente. Es simplemente no a los Juegos Olímpicos sin espectadores. Papá te ama".

Una vez visto este mensaje, Djokovic apeló a su corazón serbio para confirmarle que intentaría algo que no ha podido lograr, regresar triunfal y con medalla: "Por supuesto que tu opinión me importa, papá. Quería tomarme tres o cuatro días para sentir cómo estaba mi cuerpo. Siempre me recupero rápido, así que no es gran cosa. El patriotismo es muy fuerte en mi corazón y en mi cabeza, papá. Ya me conoces, cuando se trata de Serbia, lloro allí y no me doy la vuelta".

