Rafa Nadal explica por qué optó por renunciar a los JJOO: "La decisión la tomó mi cuerpo, no yo"

La baja de Rafa Nadal para los Juegos Olímpicos fue uno de los mayores golpes a la delegación española antes de Tokio. El balear decidió, con tiempo todavía para que comenzara la cita, que no estaría presente. Su desgaste físico y el calendario de la ATP le hicieron elegir entre un bienestar futuro y representar a su país. Nadal decidió asegurarse el buen ritmo en los próximos meses y renunció tanto a los JJOO como a una cita como Wimbledon.

El balear reconoció en su día que era una decisión muy difícil de tomar. "Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva", indicó en su momento.

Meses después, Nadal mantiene su postura. "Después de Roland Garros tuve que parar unas semanas. No fue una decisión que tomé yo, la tomó mi cuerpo desgraciadamente", ha asegurado en declaraciones para ATP TV. "Después de Roland Garros se me quedó muy difícil y complicado. Desgraciadamente me he perdido dos torneos muy importantes como Wimbledon y los JJOO".

Su mente está puesta ahora en los torneos que se desarrollarán en Estados Unidos. "Es cierto que llevo un tiempo importante sin jugar en EEUU, el año pasado estaba en Indian Wells y ya no vine a jugar a EEUU. Hace más de un año que no juego aquí", ha reconocido en la misma entrevista.

"Sinceramente, la conexión con el público es muy especial. El público creo que es intenso, que se emociona, apasionado con el deporte. Siempre me he sentido muy querido y apoyado y por eso me hace mucha ilusión volver a jugar aquí. Esto es la vida para el deporte en general", ha recalcado. Nadal, tras ese parón en verano, buscará recuperar su mejor forma.

El duelo con Djokovic se mantendrá y más después de que el serbio igualara el récord de 20 Grand Slams del español y de Federer. Su tropiezo en los JJOO es lo que ha frenado un '10' en la primera mitad del 2021.

Carreño mantiene la estela

La baja de Rafa Nadal restó muchas esperanzas a obtener medalla en el torneo de tenis de Tokio. Sin embargo, durante los encuentros de los Juegos Olímpicos emergió la figura de un Pablo Carreño que acabó ganando a los dos mejores jugadores del mundo. El asturiano, mientras caían representantes tanto en el lado femenino como en el masculino, aguantó con opciones.

Tras caer en las semifinales ante Khachanov, se la jugó al todo o nada contra Djokovic. Y, en un partido que se fue a los tres sets, el español logró vencer al número uno del circuito ATP con una gran exhibición. Carreño sumó un bronce histórico y minimizó el impacto de la ausencia de Rafael Nadal.

[Más información - Carreño, de la lesión que casi le retira a discípulo de Ferrero y heredero de Nadal en los JJOO de Tokio]

Sigue los temas que te interesan