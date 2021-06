Rafa Nadal no jugará ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos

Noticia muy importante en el tenis mundial. Rafa Nadal acaba de anunciar que no jugará el torneo de Wimbledon ni los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El tenista balear, que hace pocos días que ha terminado su participación en Roland Garros, ya dejó caer hace unas semanas que su presencia en la cita olímpica no era segura. Ahora confirma que no estará en Japón ni en la hierba londinense.

Una decisión muy importante del tenista balear tanto para sus intereses personales como para los del deporte español, que se queda sin una de sus grandes esperanzas de medalla para los próximos Juegos Olímpicos. Ha sido una decisión difícil y muy meditada por parte del jugador español y de todo su entorno, pero finalmente ha decidido parar y no participar en dos de los eventos más importantes del año.

Tal y como ha explicado el propio Rafa, esperará hasta la gira americana a finales de verano para intentar su asalto al último grande de la temporada, el US Open, torneo que le es mucho más propicio que Wimbledon. Además, el certamen que se celebra en el All England Club y que fue suspendido el pasado año por la pandemia castiga y de qué manera el ya de por sí maltrecho físico del tenista español.

Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

Así comenzaban las explicaciones del Nadal en sus redes sociales, donde ha anunciado la noticia y donde ha transmitido sus profundo pesar: "Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio".

"Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva".

Nadal necesita un descanso

Nadal ha señalado que uno de los principales motivos de su ausencia en la hierba londinense es el poco tiempo de descanso que hay entre Roland Garros y el abierto británico: "El hecho de que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año, no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperar de la siempre exigente temporada de tierra batida. Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo".

Nadal, tras caer eliminado en Roland Garros. Yoan Valat EFE

"En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos". Mirando hacia el futuro, Nadal ha decidido hacer un parón en su temporada para poder recuperar de la mejor manera posible.

"Quiero mandar un saludo especial a todos mis fans en el mundo, a aquellos en el Reino Unido y en Japón. Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista, donde encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez en su carrera. Personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y ademas ser el abanderado de mi país". De esta forma, Nadal no optará a ganar nueva medalla después de haber sumado el oro en individuales en Pekín 2008 y en dobles en Río 2016.

