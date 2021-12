France Football no descarta dar a Lewandowski el Balón de Oro 2020

"Podemos pensar en ello y deberíamos", con estas palabras Pascal Ferré ha abierto la posibilidad de que France Football entregue el Balón de Oro 2020 a Robert Lewandowski. Y todo después de la polémica que se creado tras conocerse que el ganador del premio en la edición de 2021 fue Leo Messi.

Antes de conocerse al Balón de Oro 2021, las quinielas apuntaban en la dirección de Lewandowski, de Messi y de Benzema. El delantero del Real Madrid acabó cuarto en las votaciones, mientras que tercero en las votaciones fue Jorginho, segundo el polaco y primero el '10' del Paris Saint-Germain.

Pareció entonces que la publicación francesa se sacaba de la manga el nuevo premio a mejor goleador del año para calmar las aguas. Y aunque Lewandowski volvió a Alemania con este trofeo, la 'espinita' queda ahí. Eso sí, el jugador del Bayern Múnich fue un auténtico caballero, no solo yendo a la gala, sino en su reacción posterior.

Robert Lewandowski, con el premio a mejor goleador del año en la gala del Balón de Oro 2021 Reuters

"¡Felicidades Leo Messi y Alexia Putellas, ganadores del Balón de Oro 2021! ¡Felicitaciones también a todos los jugadores nominados! Gané el premio al Delantero del Año y ningún jugador puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte y los fanáticos leales detrás de él. Gracias por su apoyo", escribió en Twitter Lewandowski.

Peor fue la reacción de Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski: "Grandes felicitaciones a Messi: es un jugador impresionante y una leyenda eterna del fútbol, pero el Balón de Oro 2021 no le pertenece. No esta vez. El Balón de Oro le pertenece a Robert Lewandowski. A Robert no le han robado, pero es el hombre que se lo merecía".

"No es de extrañar que a muchos cientos de millones de aficionados les resulte difícil de creer el resultado final de este prestigioso evento de fútbol. El lunes por la noche debería haber terminado con Robert celebrando su primer Balón de Oro", agregó el representante en declaraciones para TZ.

Medida en el aire

La reacción de Pini Zahavi es solo una más de las que se suman a la contrariedad porque Leo Messi fuese el Balón de Oro 2021. Y ante todo el revuelo que se ha montado, el redactor jefe de France Football ha deslizado que podrían dar el de 2020, que quedó desierto por la pandemia de la Covid-19, al delantero polaco del Bayern Múnich.

"El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi. No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski, pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro", ha afirmado un Pascal Ferré que no desoyó las propias palabras del argentino.

Messi pidió el Balón de Oro para Lewandowski y sobre ello también ha hablado Ferré: "Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos". "No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo", ha sentenciado.

