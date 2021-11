Un año sin Maradona: una muerte repleta de dudas, batallas judiciales y millones en herencia

La muerte de Diego Armando Maradona cumple un año. El astro argentino perdió la vida a los 60 años en su casa de Tigre tras una parada cardiorrespiratoria. Un fallecimiento que paralizó el mundo del fútbol y que generó numerosos homenajes en todo el planeta. Sin embargo, los problemas comenzaron desde el inicio: investigaciones sobre las causas de su muerte, peleas familiares, dudas sobre su patrimonio y hasta una intervención policial el día de su funeral.

El Pelusa siempre tuvo una vida marcada por las luces y las sombras. Las polémicas, sus adicciones y sus conflictos familiares le acompañaron a lo largo de su carrera deportiva. Ni cuando dejó el fútbol y pasó a ser entrenador se alejó del foco mediático y de la batalla en los medios de comunicación. Maradona fue él mismo hasta el último día e incluso hasta después. La fortuna que pudo generar y las diferencias entre sus hijas y ex ya avecinaban un duro proceso tras su muerte. Tras un año sin él, los peores presagios se han confirmado.

La principal duda, de hecho, está en las razones de la muerte de Diego Armando Maradona. El exjugador del fútbol tuvo numerosos problemas de salud y llegó a ser intervenido días antes de su fallecimiento. Una vez confirmada su muerte, la supuesta paz familiar estalló. Las hijas acusaron a los médicos por no haber cuidado correctamente a su padre y estos, empezando por su abogado Matías Morla y su médico personal Leopoldo Luque, se defendieron. Por el momento, hay siete imputados por "homicidio simple".

Diego Armando Maradona y Matías Morla, abogado y último representante del 'Pelusa'

Los siete señalados son: los enfermeros Ricardo Omar y Dahiana Gisela; el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni; la médica que coordinaba la internación domiciliaria del exfutbolista llamada Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Ángel Díaz; la psiquiatra Agustina Cosachov y el mismo Leopoldo Luque. Cosachov, como Luque, era de las personas más cercanas a Maradona.

Las conversaciones filtradas demostraron que el cuidado al exjugador no estaba siendo el adecuado y aumentaron la tensión con la familia. De ahí que Morla, con una mala relación con las hijas de Maradona, apostara por defender desde el primer momento a Luque. Cosachov incluso presentó un certificado falso ante la Fiscalía, lo que ya forma parte de la causa.

La batalla familiar

El amplio círculo familiar de Diego Armando Maradona es una de las claves para comprender las dificultades de repartir la herencia del exjugador. El argentino cuenta, tras la confirmación legal, con cinco herederos universales: Dalma y Giannina (cuya madre fue Claudia Villafañe), Diego Jr. (cuya madre es Cristina Sinagra), Jana (de madre Valeria Sabalain) y Dieguito (fruto de la relación con Verónica Ojeda).

Todos ellos son quienes deben heredar todos los bienes de Maradona. Según se informó en su momento, el dinero en efectivo estaba disponible en cuentas de Suiza, México y Dubái. Sin embargo, aún no se conoce una cifra exacta sobre cuál es la herencia que dejó Diego Armando Maradona. Hay cálculos que hablan de 100 millones de euros de fortuna con dinero en efectivo, bienes y propiedades repartidos por diferentes países. En plena investigación incluso salió a la luz una deuda millonaria del régimen de Venezuela, que debía abonar "pagos en oro" al astro.

Por el momento, se desconoce cuánta cantidad recibirá cada hijo. Lo que sí se ha podido comprobar es que ya han comenzado una subasta con aquellos bienes que no pretenden quedarse y que, han explicado, carecen de valor sentimental. Coches y viviendas que los cinco hijos esperan transformar en algún tipo de ingreso para repartir. Así, los conflictos intrafamiliares parecen haber quedado a un lado temporalmente.

La relación de todos los hermanos, cabe destacar, no es del todo buena. Dalma y Giannina son las dos hijas más populares de Maradona, pero su mala relación con Verónica Ojeda y con Valeria Sabalain han generado más de un conflicto público. A su vez, este último desencuentro puso a Jana Maradona en contra de sus hermanas. Diego Jr, por su parte, ha sido el que más se ha alejado de los focos en las últimas fechas.

La participación de Matías Morla

Matías Morla es una de las personas fundamentales en el tramo final de la carrera de Diego Armando Maradona. El abogado pasó a ser uno más del círculo íntimo del astro argentino y acabó convirtiéndose en el gran enemigo de las hijas del jugador. Morla fue durante mucho tiempo quien hablaba en representación del '10', por lo que sus tensiones con los herederos han sido notables.

Morla defendió a Leopoldo Luque de las acusaciones de las hijas de Maradona. Además, también sacó la cara por la relación con Rocío Olíva -última pareja de Maradona- y señaló a Dalma y Giannina por expoliar a su padre: "Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Giannina, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie".

Las discrepancias entre las partes son evidentes. Pese a ello, Maradona siempre confió en él. Fue en 2015 cuando le cedió el control de su marca. Según se ha conocido con el paso del tiempo, Maradona realizó este movimiento para asegurarse que sus hermanas tendrían recursos económicos suficientes para vivir en condiciones. Tras la muerte del exjugador, las hijas denunciaron por posible fraude junto al resto de herederos con el objetivo de hacerse con el control.

Sin embargo, la justicia argentina confirmó que Matías Morla es quien tiene plena potestad para firmar contratos y gestionar la marca. "Tu voluntad, Diego, siempre será respetada. Esa fue mi promesa y la voy a cumplir hasta el último de mis días", celebró en su día al conocer la resolución.

Acusación de violación

El trato de Diego Armando Maradona hacia las mujeres siempre fue muy criticado. De hecho, fue una de las razones por las que mucha gente puso en duda la necesidad de homenajearle mundialmente tras su fallecimiento. Sin embargo, no ha sido hasta este pasado mes de octubre cuando se ha conocido la denuncia de una de sus parejas. Mavys Álvarez, que cuando inició su vínculo con el jugador era menor de edad, ha relatado momentos de agresiones sexuales e incluso ha provocado que se investigue si fue víctima de trata de personas.

La joven, de origen cubano, recibió el permiso de Fidel Castro para irse con Maradona. Y fue ahí donde comenzó su infierno. "Es verdad que dejé de estudiar porque Maradona no quería una novia universitaria. Tal vez no le gustaba que tuviera que ir a la escuela en la mañana", llegó a relatar en diferentes entrevistas en Argentina, donde también ha confesado que Diego buscó varias ocasiones tener un hijo con ella.

Maradona y Mavys Álvarez, en una imagen de archivo

Sin embargo, lo más grave y que se pretende que se investigue, son posibles delitos de violación y trata. "Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó", destacó durante su intervención. Su abogado, además, fue más allá: "Presta claramente un esquema de posible trata, de reducción a la servidumbre y las lesiones que este médico le produjo por llevar una intervención quirúrgica sin permiso del padre".

Mavys Álvarez declaró ante el Ministerio de Justicia en Buenos Aires para detallar este posible delito de trata de personas. A sus 36 años, la joven cubana es la mujer que ha denunciado más recientemente el trato recibido por Diego Armando Maradona. Un año después de su muerte, no es más que en otro frente de batalla con respecto al astro.

