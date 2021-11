Pochettino cuenta la verdad sobre el 'caso Sergio Ramos' en el PSG

Sergio Ramos sigue sin jugar su primer partido con el Paris Saint-Germain. Desde que saliese del Real Madrid tras finalizar su contrato, el futbolista no ha vuelto a tener minutos. De hecho, no disputa un encuentro desde el pasado mes de mayo. Se esperaba que pronto se estrenase con el equipo parisino, pero Mauricio Pochettino no se atreve a dar una fecha aproximada para que esto suceda.

Fue después del último partido del PSG cuando los medios de comunicación preguntaron a Pochettino sobre el estado de Ramos. Así como también sobre si habría alguna posibilidad de ver al veterano defensa español en la lista de convocados del partido contra el Manchester City de la Champions League.

En declaraciones para Prime Vídeo, el entrenador argentino contó la verdad sobre el 'caso Ramos': "No lo sé. Es importante ver la evolución. Una cosa es poder entrenar y otra estar al nivel para ser competitivo. No es lo mismo". Las palabras de Pochettino parecen ir encaminadas a que el regreso de Sergio Ramos a la competición se retrasará, pero en Francia siguen manteniendo que se espera que pueda entrar en la convocatoria para la máxima competición continental.

Uno más

Después de semanas y semanas trabajando al margen de sus compañeros, el futbolista de Camas lleva alrededor de quince días trabajando al máximo nivel en París. Por ello se esperaba su regreso a los terrenos de juego para este fin de semana, pero, de momento, habrá que seguir esperando para que eso suceda. La próxima cita del PSG es ante el City en la Champions.

Sergio Ramos vuelve a sonreír. Y eso lo ha demostrado desde que volvió a entrenar con el grupo. De hecho, esta misma semana publicaba una stories en su Instagram en la que ponía "los pájaros siempre acaban cayendo" después de la victoria de su equipo en el partido de entrenamiento. Precisamente, en el que jugó en el mismo bando que Leo Messi.

