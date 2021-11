"Xavi se desmaya y es penalti, Busquets me mete el dedo en el ojo y no... Se repite la historia"

El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández logró su primera victoria. Comienza una nueva era y lo hizo con triunfo, aunque de lo más polémico. Y es que el equipo azulgrana venció gracias al tanto marcado por Memphis Depay de penalti, una pena máxima que en el RCD Espanyol creen que es inexistente.

En el conjunto blanquiazul han reaccionado a lo que se considera un atraco en La Liga y fue durante esta madrugada de sábado a domingo cuando salieron a la luz unas declaraciones que David López, capitán de los periquitos, había realizado para Espanyol TV.

"Al final, se repite la historia. Busquets me mete el dedo en el ojo y no es penalti, Xavi se desmaya ante Baena y es penalti, y podría tirar más hacia atrás: la mano de Messi… (el día del Tamudazo, en 2007). Estamos cabreados porque nuestro club y nuestra afición se merecen mucho más respeto aquí y no podemos quedarnos callados. Debemos decirlo y ser sinceros", recordó David López.

Antes de estas declaraciones difundidas por los medios del club catalán, el propio David López había hablado para Movistar LaLiga: "Nos dieron una charla al principio de temporada que los penaltitos, los rigurosos, no los iban a pitar, que ya entraría el VAR. Y nos encontramos con esto, lo pita el árbitro y el VAR lógicamente ya no puede entrar".

Escándalo

También Raúl de Tomás habló sobre lo sucedido tras el encuentro. "A mí desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede ser que le barra, pero primero toca balón. Entonces, no veo ninguna intención de querer hacer penalti", afirmó RDT una vez finalizó el partido de La Liga.

"Por mi parte, sin verlo en la repetición, no me parece penalti. A principio de temporada nos dijeron que no iban a pitar penaltis fáciles y para mí eso es un penalti fácil. El jugador mientras está barriendo no se puede quitar, creo que no es penalti", sentenció el canterano del Real Madrid, ahora gran referente en ataque del Espanyol.

Por otra parte, desde el Barcelona fue Sergio Busquets el que habló sobre el tema, pero no quiso entrar en polémicas: "No sé. Parece que el defensa toca un poco el balón, pero cuando va al suelo toca a Memphis. Hay que dejar a los árbitros que trabajen. Cada uno tira para su lado".

