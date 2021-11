Samir Nasri confirma la retirada del fútbol del 'Kun' Agüero: "Me acaba de enviar un mensaje..."

Samir Nasri ha confirmado la noticia que se llevaba temiendo desde que Sergio 'Kun' Agüero tuviese que abandonar el campo en mitad de un partido del Fútbol Club Barcelona por unas arritmias. Según el exfutbolista, el argentino ya le ha confirmado que se retira.

Así lo ha desvelado el exinternacional galo en Canal+ Francia. "El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma. Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno. Es muy buen chico y una gran persona", comenzó diciendo.

"Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje y mucho cariño porque es alguien que aprecio enormemente", agregó a continuación Nasri.

Nasri durante un entrenamiento del City. Foto: Instagram (@samnasri8).

Nasri y Agüero jugaron juntos en el Manchester City. Desde entonces guardan una buena relación y es por eso por lo que el francés conoce de buena mano cuál es el destino de su amigo. El 'Kun' colgará las botas antes de tiempo y eso es algo que ya había adelantado el periodista Gerard Romero en su canal de Twitch.

Últimos giros

"La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada", desveló el colaborador de Radio MARCA. Aunque fue el propio Xavi Hernández el que, tras su primera victoria como entrenador culé, desmintió esta información: "Hablé con él el otro día y no sé nada. Lo que ha salido no es cierto".

Precisamente, la pasada semana era el propio futbolista argentino el que mandó un mensaje que parecía tranquilizador: "Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo". Sin embargo, parece que, finalmente, dirá adiós a su carrera en activo.

