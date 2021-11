Xavi Hernández, tras su debut con el Barça: "Estamos jugando con chavales de 17 años"

Xavi Hernández debutó como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona ganando el derbi catalán ante el Espanyol. El exjugador apostó por un juego de toque, un once revolucionario con varios canteranos y Gavi como gran protagonista de su esquema. Sin embargo, acabó sufriendo más de lo esperado y aguantando con el solitario gol de Memphis Depay. Pese a ello, mostró su alegría en rueda de prensa.

Segunda mitad

"En líneas generales estoy contento por los tres puntos y la actitud. Después siempre hay un contrario que presiona. El Espanyol tiene grandes jugadores y nos ha puesto contra las cuerdas en los últimos 20 minutos. Nos ha faltado dominar el partido. Hay que mejorar muchas cosas, pero ganando 1-0 tenemos que tener el balón. No estamos en el mejor momento anímico ni de confianza. El Espanyol es un equipo muy trabajado, hemos tenido la suerte de que el balón ha ido al palo. La victoria es merecida para empezar este proyecto".

Táctica

"Tenemos que mejorar más ocasiones. El Espanyol se ha cerrado detrás. Es complicado, pero hemos generado ocasiones. Hay que trabajar, nos encontraremos muchas veces con este escenario. Hay que intentar buscar espacios, el dos contra uno en banda... Muchas soluciones que hemos entrenado, pero lógicamente no hemos tenido mucho tiempo. Estamos en el primer equipo del Barça y estamos jugando con chavales de 17 años. Tiene mucho mérito".

Penalti

"No he visto la jugada repetida, pero en directo creo que es penalti. Me dicen que es penalti".

El proyecto

"Estamos construyendo un proyecto. Ganar en un derbi nos genera ilusión. Lo hemos sufrido, es normal porque es un derbi. Ganando 1-0 podríamos haber hecho el segundo. 70 minutos hemos estado bastante bien. Hay que mejorar, tener paciencia, posesiones largas, y ahí es cuando se genera el espacio".

Debilidad defensiva

"Hemos estado bien. Hemos recuperado muchos balones de segunda jugada. Hemos dominado el partido durante 70 minutos. Las vigilancias son clave para nosotros. Las entrenaremos más. Es un tema de concentración, de trabajarlo y mejorarlo. Veo más mérito del Espanyol, que han generado dos o tres ocasiones, que no demérito".

Agüero

"No sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. Hablamos con él. Intentaremos que evolucione y que vuelva a jugar al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico".

Lesionados

"Nico ha sido una torcedura de tobillo, no parece grave. Busquets es en el muslo, tampoco es grave. Y Mingueza es un calambre. Habla del esfuerzo. Hemos rozado la excelencia en eso".

Delantera

"Hay que mejorar los jugadores que tenemos. Tienen que llegar más al área, al primer palo, hay que generar más ocasiones... Los centrocampistas deben aportar goles. Hay que llegar al área, tirar desde fuera. Hoy no hemos acertado. Los jugadores que tenemos deben creerse que tienen que sumar goles".

Sufrimiento

"Se disfruta más jugando, está claro. Hoy se ha sufrido, es normal. Hemos visto al Atlético que ha sufrido, el Sevilla ha empatado. Es complicado ganar hoy en día. El fútbol ha evolucionado, pero hay que prepararse porque el fútbol moderno es así. Ha valido la pena, es un derbi y nos vamos contentos a dormir. El Barça es ganar, lo dije. Hoy los culés tienen que estar contentos".

La Liga

"Estamos lejos, pero quedan jornadas y soy muy optimista. Por qué no la vamos a pelear. En muchas ocasiones se han remontado puntos de diferencia. Con esfuerzo y sacrificio el Barça va a ir para arriba. La gente veterana más la gente joven... pues soy optimista. El equipo se merecía esta victoria y la necesitaba".

Duelo de Champions

"Estoy más tranquilo, pero el martes será otra guerra. Es la Champions, debemos recuperar bien a los jugadores porque han hecho un esfuerzo tremendo. Es otra final, nos jugamos estar en Champions. Futbolísticamente toca mejorar".

Apoyo del público

"Me alegro de la ilusión y las ganas. No venía desde hace 6 años y he notado el cambio. Hemos generado ilusión en este nuevo proyecto y la gente se está volcando. Si el martes pueden darlo todo como hoy, es una maravilla. Parece otro estadio. Vamos a trabajar para que se sientan orgullosos".

Qué mejorar

"En cómo atacar, dónde hacer daño, cuál es el momento. Saber diferenciar cuándo cierran ellos por dentro o por fuera, saber cómo darle una salida al balón. Son muchas cosas que hay que ir puliendo, pero ganando todo es más fácil".

Posesión

"El umbral es entre 60-80% de posesion. Más que la posesión, que está muy bien, es tener posesión para generar cosas. Creo que podemos generar mucho más. Hay que atreverse más, podemos arriesgar más. Pero es un tema de confianza y de tiempo".

Jóvenes y veteranos

"Ambas cosas son buenas. La experiencia de Busquets contrastarla con la juventud. Creo que tenemos una generación extraordinaria de gente joven. Son chavales muy jóvenes que tienen mucho talento. Es positivo para el Barça, para la casa, hay que darles oportunidades. La gente de la casa es importante en el campo y vestuario. Quien se lo gane tendrá oportunidades. Cuando piensas que tienen 17 y juegan así, a veces te sorprende".

Suplentes

"Todos han entrenado bien. Me duele dejar a gente en el banquillo, pero hay gente con molestia. Habrá oportunidades para casi todos. Si se lo ganan en los entrenamientos y tienen nivel, irán jugando. No nos fijamos en la edad o el nombre".

Luchar por los títulos

"Sí, por qué no. Somos el Barça. Tenemos que creerlo y mejorar. Hemos hecho cosas muy bien, otras no tanto, pero la valoracion es positiva. Hemos ganado y sufrido. Estoy satisfecho".

