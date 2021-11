Xavi Hernández sorprende con su primer once oficial con el Barça ante el Espanyol

Xavi Hernández ha arriesgado con su primera alineación como nuevo entrenador de Fútbol Club Barcelona. El técnico, que contaba con bajas importantes como la de Pedri o Dembélé, ha sorprendido incluyendo en el once inicial a un canterano como Ilias. Además, también ha dado la titularidad a Mingueza y a un Nico que llegaba algo tocado. Una decisión clave en su debut ante el Espanyol.

El entrenador catalán tenía ante sí una semana fundamental para empezar a marcar cómo será su etapa en el banquillo culé. Una de sus primeras decisiones era dar una lista de convocados, aunque teniendo en cuenta las bajas por lesión tampoco podía permitirse ningún 'sacrificio'. Después, y puede que lo más importante, sería dar su primera alineación. A grandes rasgos, el exjugador ha optado por un 4-3-3 y con la inclusión de La Masía en su primer once.

Xavi no ha revolucionado la portería del Barça y ha mantenido a Ter Stegen, fijo en el puesto, como guardameta titular. Tampoco ha cambiado demasiadas cosas en la línea defensiva, donde ha optado por situar a Mingueza y Jordi Alba como laterales, y a Gerard Piqué y Eric García en el centro de la zaga. El centro del campo, con tres hombres, no contará con Riqui Puig y sí con habituales como Busquets y De Jong.

Nico González será el tercer jugador que ocupe el centro del campo. El joven se lesionó en el duelo ante el Celta de Vigo en el último partido de Barjuán como entrenador interino. Antes de irse con la selección española sub21, el mediocentro notó molestias y acabó siendo eliminado de la convocatoria. Tras este parón, Nico ha podido recuperarse y será titular en el primer encuentro de Xavi.

Por último, la punta de ataque estará formada por tres delanteros y solo uno no formado en la cantera. Memphis Depay pondrá la experiencia y el olfato goleador ante el Espanyo, mientras que el revolucionario Gavi y el desconocido Ilias completan el tridente ofensivo del técnico catalán.

En total, Xavi Hernández tendrá a ocho canteranos en el once inicial. El más sorprendete es Ilias, a quien vio por primera vez en directo en sus primeros días en Barcelona defendiendo la camiseta de Barça B. El delantero de 17 años, además, llega tras superar unas dolencias físicas los últimos días.

Xavi, confiado

Xavi, en la rueda de prensa previa, ya advirtió de sus intenciones. "Ahora me toca decidir a mí. Creo que nos irá bien. Daré todo para que así vaya. Me dejaré la vida para que esto funcione", recalcó ante los medios de comunicación antes de su debut ante el Espanyol.

"Tenemos que dar el 100%. Nos debemos a mucha gente y no podemos fallar. Por lo menos en los valores. Luego ya se depende de muchas cosas. En tema valores, no se puede fallar. El público debe estar orgulloso del equipo incluso cuando no ganemos", espetó en rueda deprensa.

