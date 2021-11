Pep Guardiola se niega a hablar de Sterling y su fichaje por el Barça: "No voy a responder"

Pep Guardiola volvió a mostrar su enfado por los rumores sobre Raheem Sterling en la última rueda de prensa del Manchester City. El entrenador catalán, preguntado sobre el futuro de su delantero y las noticias que le vinculan con el Fútbol Club Barcelona, dejó claro que no se pronunciará sobre ese aspecto aunque las cuestiones se repitan en sus próximas comparecencias. Una muestra de su hartazgo cuando aún falta más de un mes para el inicio del mercado de invierno.

El Manchester City suele ser quien protagonice los rumores sobre fichajes. Sin embargo, el interés del FC Barcelona en Sterling y la llegada reciente de Xavi Hernández al banquillo, han puesto a la entidad británica como posible vendedora de su estrella. El cuadro azulgrana quiere reforzar su delantera y Sterling, tras los rumores del último verano, es una de las opciones que se comentan en las altas esferas culés. Un tema que Guardiola rechaza.

"No me preguntéis a mí por fichajes, no voy a hablar ni ahora ni hasta el final del mercado. No es mi trabajo y no voy a responder ninguna pregunta al respecto porque no sé lo que va a pasar. Mi única prioridad y la de Raheem (Sterling) es preparar bien los partidos", subrayó ante los medios de comunicación.

Un caso que se lleva extendiendo desde antes del inicio de la temporada y que en el mercado de invierno podrá cobrar mayor fuerza. Sterling tiene contrato hasta 2023 y su estancia en el Manchester City no se da por hecha. Importante para Pep Guardiola, el delantero podría optar por un cambio de rumbo y nuevos retos. El Barça, que previsiblemente se quede sin Agüero esta temporada, necesida un atacante nuevo.

Los fichajes del Barça

El club azulgrana no atraviesa por una buena situación económica. Pese a ello, se han abordado renovaciones importantes como la de Pedri e incorporaciones como la de Xavi Hernández, quien en parte ha ayudado al pago de su traspaso ante las limitaciones financieras de la entidad. Pero, además, en la directiva culé se ven con capacidad para poder incorporar a varios jugadores en las próximas fechas. Un objetivo que ha sorprendido y en el que podría entrar Sterling.

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, trasladó a los socios durante un acto que llegarían tres caras nuevas. La gran duda es si una de ellas ha sido Dani Alves, último fichaje del Barcelona y que ha llegado completamente gratis a sus 38 años. El brasileño cobrará lo mínimo fijado por la normativa y no supondrá un problema en la masa salarial. Sin embargo, no es el refuerzo de nivel que se espera entre los seguidores culés.

Por ello, la duda es si los tres fichajes prometidos por Laporta cumplirán el perfil de Dani Alves o si serán estrellas de nivel en el panorama continental. En este segundo caso se encontraría Raheem Sterling, que en otras ocasiones ya hizo público su interés en jugar alguna vez en su carrera en La Liga.

