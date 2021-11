Guardiola 'enciende' al fútbol inglés con su último discurso: "Pep, eso es una mierda"

El Manchester City se impuso este miércoles al Brujas en la cuarta jornada de Champions League. Lo hizo por 4-1, aunque el partido no fue tan plácido como puede indicar el marcador. Aún así, Pep Guardiola tiene razones para respirar tranquilo: su equipo marcha primero de grupo y ve más cerca el pase a octavos de final tras una ida algo complicada.

Tras el partido, Guardiola atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. Al técnico catalán le recordaron unas palabras que dijo en la previa del partido, cuando aseguró que le importaba más el choque contra el Brujas que el que mide al City este fin de semana contra su eterno rival, el Manchester United.

A Pep le han caído 'palos' en Inglaterra por su afirmación y no parece que su última respuesta vaya a tranquilizar las cosas. Muy a su estilo, Guardiola respondió con un discurso que está lejos de aparcar la controversia generada en las islas británicas.

Guardiola, dirigiendo al Manchester City Reuters

"La gente me insulta porque dije que hoy es más importante que el partido contra el United. Y lo era. A partir de ahora, el partido más importante es contra el Manchester United.

Tal vez la gente tenga la capacidad de pensar en lo siguiente, olvidando lo que tienes que decir. Quizás en tu entrevista de ahora me dices que es menos importante que la entrevista que me harás el próximo viernes. No lo sé.

Para mí era muy importante hoy porque en Premier League quedan 28 jornadas. Aquí hay solo seis para clasificarte y ahora sólo quedan dos. Por eso contra el Brujas era tan importante.

La gente dice: "Pep, eso es una mierda". No lo es. Era muy importante hoy. Y ganamos, y por eso estamos en una buena posición. Necesitamos 1 o 3 puntos para clasificarnos y en febrero ojalá podamos estar con los mejores equipos de Europa", dijo.

Victoria balsámica

El Brujas no pudo frenar el buen partido global de un City en el que Bernardo Silva fue el motor, Joao Cancelo un servidor de lujo con tres asistencias y Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Gabriel Jesús los goleadores de la noche.

Después de caer frente al Crystal Palace en la Premier League (0-2) el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Guardiola necesitaba recuperar sensaciones para encarrilar su clasificación a los octavos de final de la máxima competición continental. Una victoria acercaba mucho al City a la siguiente fase.

[Más información: La hora de Xavi Hernández en el Barça: semejanzas y diferencias con la llegada de Guardiola al banquillo]

Sigue los temas que te interesan