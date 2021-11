Xavi, el Barça y su eterna rivalidad con el Espanyol: la alineación indebida y el piscinazo inolvidables

Arranca la 'era Xavi Hernández' en el Barça. Un par de semanas han bastado para devolver la ilusión al barcelonismo, que no puede olvidar que su equipo marcha noveno en Liga y la próxima semana podria quedar pendiendo de un hilo en Champions. Entre eso y la alegría de volver a 'casa', el técnico catalán debutará en un derbi contra el Espanyol.

El derbi catalán es un partido especial para todo culé y Xavi, que en su primera rueda de prensa decía que se dejará "la vida para que esto funcione", guarda algunos recuerdos importantes de su carrera como futbolista en estos choques. En total, a lo largo de su trayectoria, se midió 36 veces al equipo perico, una más de las que se enfrentó a los blanquiazules Lionel Messi. Hace 23 años se midió en Montjuic por primera vez al Espanyol.

Xavi ha tenido un idilio a lo largo de toda su carrera contra el Espanyol. Es el equipo al que más goles marcó (seis) durante sus años como futbolista, pero eso no le hace escapar de dos grandes polémicas que con el paso del tiempo nadie ha olvidado desde el bando perico: una alineación 'indebida' y un piscinazo bochornoso.

La Supercopa de la polémica

En agosto de 2006, todavía en Montjuic, hubo un enfrentamiento entre Espanyol y Barça en la ida de la Supercopa de España. Solo dos días antes, la noticia había estado protagonizada por Carles Puyol y el propio Xavi, que habían sido desconvocados con la Selección de cara a un amistoso contra Islandia. El motivo que se dio en ambos caso fue lesión, de rodilla en el caso del centrocampista.

Pero el día del partido ambos estaba recuperados milagrosamente y pudieron jugar la ida de una Supercopa que acabó alzando el Barça. En el bando del Espanyol hubo indignación y pidió la impugnación del partido de ida. El porqué era una norma que impedía participar a un jugador en un encuentro en los cinco días posteriores a haber sido apartado de un compromiso internacional por lesión justificada. Ni Competición ni Apelación dieron la razón a los blanquiazules y Xavi pudo celebrar uno de los primeros de sus 23 títulos que ganó como azulgrana.

Un piscinazo bochornoso

Tres años después, ahora con el Camp Nou como escenario, la polémica volvía a poner a Xavi en el centro de la diana. Era 12 de diciembre de 2009 y Barça y Espanyol se medían en un derbi de Liga. El triunfó fue para los culés por un apretado 1-0 gracias a un gol que llegó de las botas de Zlatan Ibrahimovic en un lanzamiento de penalti. La 'víctima' de la pena máxima fue Xavi... pero de aquella manera.

El que aparecía en la foto al lado de Xavi en el momento del penalti era Raúl Baena, centrocampista perico. Eduardo Iturralde González, árbitro aquel día, señaló la pena máxima al interpretar un agarrón de Baena a Xavi.

El penalti inexistente de Raúl Baena sobre Xavi, en el diario AS

El del Espanyol no podía dar crédito a lo que se había pitado: "¿Hay gente que duda que no sea penalti? Yo no tengo ninguna duda de que no es penalti. Lo que diga Xavi y lo que diga Guardiola tiene más influencia que lo que pueda decir yo. Creo que las imágenes están allí y no es penalti", se quejaba aquel día tras el partido. "Fue claro, me agarró dentro del área, me quedé parado sin fuerza en la pierna y me caí", se defendía Xavi. El piscinazo fue claro.

Doce años de aquella última polémica, Xavi vuelve a medirse al Espanyol en el Camp Nou. Ahora su sitio está en el banquillo y coge los mandos en un momento muy delicado en la historia del club azulgrana. Curiosamente, el cuadro que dirige Vicente Moreno tiene los mismos puntos que su eterno rival en Liga y, este sábado, puede agravar su situación y amargar a una leyenda azulgrana su regreso a casa.

[Más información: El Barça rompe su relación con Ownix, la empresa de criptomonedas vinculada a Moshe Hogeg]

Sigue los temas que te interesan