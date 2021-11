Laporta no descarta el regreso al Barcelona de Messi e Iniesta

Joan Laporta continúa trabajando para recuperar la ilusión de la afición del Fútbol Club Barcelona. Es por eso por lo que ha apostado por el regreso de una leyenda como Dani Alves. Y podría no ser el único. Aunque es complicado, el presidente azulgrana no ha descartado que puedan seguir los pasos del brasileño otros como Andrés Iniesta o Leo Messi.

Durante la presentación de Dani Alves como nuevo futbolista del Barça, Joan Laporta fue preguntado en la rueda de prensa por la posibilidad de la vuelta de otras leyendas del club: "El regreso de Iniesta o Messi... La situación del club es la que es, pero es provisional".

"Todos los culés se ilusionan con el retorno de los grandes, pero no puedo predecir el futuro Son dos grandes que han hecho grande al club. Tienen contratos con otros equipos, pero en la vida nunca se sabe", agregó un Laporta que se mostró eufórico durante todo el acto.

Joan Laporta y Dani Alves, durante la presentación del brasileño Reuters

Si Dani Alves se ha convertido en nuevo jugador del Barcelona es por 'culpa' de Xavi Hernández. Así lo reveló el propio Joan Laporta, quien aseguró que fue el nuevo entrenador azulgrana el que pidió el fichaje del veterano defensa: "Cuando hablé con Xavi, me dijo inmediatamente que Dani es uno de los que necesito en este equipo".

Encantado con Alves

En cuanto a Dani Alves, el presidente del Barça solo tuvo palabras de elogio: "Hoy es un gran día. Dani es una persona extraordinaria. Todos, secretaría técnica, entrenador y directiva estamos encantados de traer a Dani que nos traerá alma y carácter. Es impresionante todo esto. No hace falta decir nada más. Visca el Barça, Visca Cataluña y Visca Dani Alves".

Dani Alves junto a Joan Laporta durante su presentación con el Barça Reuters

Después de dar una vuelta al campo del Camp Nou, Joan Laporta volvió a elogiar al brasileño: "Gracias por volver, lo harás otra vez. Dani se ha hecho a sí mismo, ha luchado y tiene talento. Su presentación ha sido espectacular y la prueba de cómo le quiere la gente. Pero se lo ha ganado".

"Hace tiempo que me dijo que quería volver porque he mantenido la relación de amistad con él. Cuando comí con él me dijo que él está en forma porque de pequeño iba a estudiar a 20 kilómetros de su casa y siempre iba caminando o corriendo. Es un ganador y contagiará al equipo", añadió el presidente culé.

Diferentes posturas

Dani Alves ha llegado a afirmar que jugaría gratis en el Barcelona y esto contrasta mucho con las posturas de otros jugadores de la actual plantilla del primer equipo de fútbol azulgrana. Profesionales como Coutinho o Umtiti se han negado a rebajarse el sueldo, pese a la complicada situación económica que atraviesa el club.

"Cada caso es diferente, hay condiciones heredadas. hemos negociado ya con algunos y con otros estamos en ello. Lo que está claro es que necesitamos margen salarial, pero lo llevamos con respeto, es algo que no se puede imponer", sentenció un Joan Laporta que sueña a lo grande.

