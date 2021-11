La desaparición de la tenista Peng Shuai abre la puerta a un boicot a China

¿Dónde está Peng Shuai? Es la pregunta que se hace todo el tenis mundial y que, según pasan los días, se van haciendo hasta las grandes autoridades. La desaparición de la tenista china tras denunciar la presunta violación de Zhang Gaoli, exviceprimer ministro y uno de los grandes líderes del Partido Comunista de China, está generando preocupación y lo poco que se filtra desde el gigante asiático solo aumenta las sospechas.

Nadie se fía de lo que se 'filtra' sobre Peng Shuai. Ni aquel correo electrónico que, supuestamente, mandó a la WTA (Asociación de Tenis Femenina) ni las últimas fotos que habría colgado en una red social china. En su país reina el silencio y eso ha provocado la indignación general hasta tal punto que en pocos días se han lanzado varios ultimátums a China: o aparece Peng Shuai o el deporte tomará medidas drásticas.

La WTA fue la primera en declarar que está dispuesta a retirarse de China si no se investiga de forma completa y adecuada la desaparición de la tenis Peng Shuai, tal y como aseguró el responsable de esa organización Steve Simon en la CNN. Explicó en la entrevista que están decididos a 'perder' su negocio en China, que representa "cientos de millones de dólares", si no aparece la tenista. Para 2022 se calculan una docena de torneos que saldrían de China si no se aclara la situación.

Campaña para denunciar la desaparición de Peng Shuai WTA

"Definitivamente estamos dispuestos a retirar nuestro negocio (de China) y lidiar con todas las complicaciones que ello conlleva", dijo Simon a la cadena de televisión internacional, y precisó que este suceso es más grave y más grande que el propio interés económico.

La WTA ha sido incapaz de entablar contacto directo con la jugadora, desaparecida desde el pasado 2 de noviembre. Preocupa que haya podido haber cualquier tipo de represalia por apuntar con sus acusaciones al nivel más alto de poder de China, un país al que en 2020 la ONG Human Rights Watch señalaba como la "gran amenaza" contra los derechos humanos.

El boicot de Biden

Precisamente, hace solo unos días era Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el que planteaba un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se celebrarán en Pekín a partir del 4 de febrero. Aquello llegó tras reunirse por videollamada durante tres horas y media con Xi Jinping, presidente chino. No hablaron sobre la tenista desaparecida, pero sí sobre los derechos humanos y desde el lado americano se criticaron las prácticas de China en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong.

Biden quiere realizar un boicot diplomático, que viene a ser un plantón de las autoridades estadounidenses en una cita que reune al mundo en celebración del deporte. No afectaría a los deportistas estadounidenses, pero sí se daría una imagen de protesta. EEUU ya hizo un plantón, total en este caso (incluidos deportistas), en los Juegos de 1980 en Rusia.

La línea dura del COI

Quien todavía no se ha pronunciado de forma oficial sobre el 'caso Peng Shuai' ha sido el Comité Olímpico Internacional (COI), pero no por ello significa que no estén trabajando en el asunto. Dick Pound, un miembro de alto rango del COI, dijo esta semana en Reuters que el organismo podría verse obligado a adoptar una línea dura con el anfitrión de los Juegos de Invierno de Pekín 2022.

Deja incluso abierta la puerta a llevar a cabo el ceso de los JJOO, aunque en este punto lo ve difícil. Sin embargo, es una amenaza seria a tomar en cuenta y que podría confrontar al COI con China por su historial con los derechos humanos y este último caso que ya ha trascendido por todo el mundo. El deporte ha dicho basta y quiere saber dónde está Peng Shuai.

[Más información: ¿Dónde está Peng Shuai? China cierra el caso pero el tenis mundial no descansa en su búsqueda]

Sigue los temas que te interesan