¿Dónde está Peng Shuai? China cierra el caso pero el tenis mundial no descansa en su búsqueda

Todo empezó con una acusación de violación de la tenista Peng Shuai (Xiangtan, China; 1986) hacia Zhang Gaoli, uno de los líderes del Partido Comunista de China y exviceprimer ministro de su república. En veinte minutos, la denuncia que la deportista colgó el pasado 2 de noviembre en Weibo, la versión china de Twitter, desapareció. Junto a ella, también se 'borró' su nombre en las búsquedas y se eliminaron casi 600 referencias relacionadas con el caso. Días después, la desaparecida es ella.

Nadie sabe nada de Peng Shuai desde que diera el paso de denunciar públicamente el calvario que le hizo pasar una figura relevante de la política del gigante asiático. La historia comienza en 2007, cuando Zhang, de 75 años, era jefe del Partido Comunista en la ciudad de Tianjin y tuvo una aventura con la tenista. Todo 'acabó' cuando el político, años después, fue elegido miembro del Comité Permanente del Politburó, cúpula de poder del partido, y cortó toda comunicación con la deportista.

Zhang y Peng Shuai se volvieron a ver en 2018, con el primero ya alejado de la vida política tras ser viceprimer ministro durante cinco años. El político y su esposa la invitaron a jugar al tenis en su casa, donde tuvo lugar la violación: "Después de jugar esa mañana, tú y tu esposa Kang Jie me llevasteis a su casa y luego me llevaron a su habitación, como cuando estaba en Tianjin hace más de diez años. Querían tener sexo conmigo. ¿Por qué volviste y me obligaste a tener una relación contigo?", denunciaba la tenista en su publicación. La esposa de Zhang "vigilaba" en la puerta del dormitorio mientras ocurría la violación.

Nunca una acusación tan grave había llegando hasta lo más alto del poder comunista chino y, además, de un rostro tan reconocido en el deporte de su país tras haber sido número del mundo en dobles. El tenis mundial se vuelca en su búsqueda y en China 'gobierna' el silencio hasta el punto de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo a la prensa extranjera no saber nada del caso. Eso lo único oficial que ha salido desde allí.

Una carta... ¿manipulada?

Las sospechas crecen, más aún cuando nadie ha logrado contactar estos días con Peng Shuai y lo único que se ha publicado es un supuesto correo electrónico que la tenista habría mandado a la WTA para informar de su situación: "Esas acusaciones de agresión sexual no son ciertas. No he desaparecido, no corro peligro. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su interés". CCTV, la rama internacional de CGTN, la televisión estatal china, fue quien publicó en Twitter la carta con la firma de Peng Shuai.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

El mail no ha hecho más que extender la preocupación ante una posible manipulación del gobierno chino para silenciar lo ocurrido. En redes se ha viralizado el hashtag #WhereIsPengShuai (¿Dónde está Peng Shuai?) y han sido miles de tuiteros los que han alertado de que en la captura publicada por CCTV se vea el cursor en mitad del texto. ¿Por qué puede verlo? ¿Quién mandó el mensaje realmente?

La WTA no se lo cree

Desde la WTA, su presidente Steve Simon también ha expresado sus dudas al respecto: "Me cuesta creer que Peng Shuai en realidad escribió el correo electrónico que recibimos. He intentado ponerme en contacto con ella de varias formas, pero fue en vano. Las declaraciones de los medios de comunicación chinos aumentan aún más mi preocupación por su seguridad y su paradero. Peng debe poder hablar libremente, sin intimidación", declaró.

La postura de la organización con su tenista es firme y está dispuesta a cancelar sus torneos en China, que se calculan en una docena para 2022, y futuros acuerdos si no hay noticias. "Esto definitivamente es más grande que los negocios. Las mujeres deben ser respetadas, no censuradas", se denuncia desde la WTA.

Reacciones del deporte

Muchas personalidades, tanto del tenis como de fuera de él, se han sumado a las denuncias en busca de información sobre Peng. Naomi Osaka, campeona japonesa, Novak Djokovic, Nicholas Mahut, Andy Murray, Serena Williams o Gerard Piqué han sido algunos de los que se han pronunciado al respecto: "Me enteré hace una semana y es un tema impactante que esté desaparecida y aún más se trata de alguien con la que he compartido torneos en los últimos años. Espero que la encuentren y que esté bien. Es terrible la situación", decía 'Nole', número uno del mundo.

Las redes se llenan de una imagen de Peng Shuai y la misma pregunta (¿dónde está?), mientras en China nadie se atreve a decir nada. La semana pasada se movilizaron las organizaciones feministas chinas, o lo que queda de ellas, mejor dicho, iluminándose edificios y puentes de ciudades chinas cuyos nombres se mantienen en secreto por miedo a represalias: "Apoyamos a Peng Shuai" o "Las mujeres chinas dicen 'basta'" eran algunos de los mensajes. Su desaparición pone patas arriba la política china.

