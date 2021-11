El 'caso Pedri' preocupa al Barça y señala a la RFEF: el fichaje para superar el calvario de lesiones

Pedro González López, más conocido como Pedri, se convirtió el pasado año en uno de los jugadores revelación del fútbol mundial. Recién llegado al FC Barcelona después de deslumbrar en la UD Las Palmas, el de Tegueste se convirtió en una pieza fundamental de los esquemas de Ronald Koeman, el técnico que le dio su entrada en la élite. Ahora, sin embargo, está viviendo una pesadilla.

Su gran desempeño y su calidad le convirtieron rápidamente en uno de los rostros más importantes de un Barça en horas bajas. El talento del canario marcaba los tiempos del juego del conjunto azulgrana formando en el medio junto a jugadores como Sergio Busquets o Frenkie de Jong.

No tardó en hacerse un jugador clave, titular indiscutible y referencia del equipo. Acumuló minutos y partidos sin parar en lo que parecía ser un caso casi sin precedentes. La fortaleza física de Pedri a pesar de su menudez y de sus pequeñas dimensiones es de sobra conocida, pero el chicle se terminó estirando más de lo debido y el temor que tenía el Barça el pasado verano se está confirmando ahora.

Después de jugarlo absolutamente todo a las órdenes de Koeman, también lo hizo en la selección española, lo que provocó que Pedri terminase el curso con 73 partidos a sus espaldas, el que más de toda Europa, y con una carga de minutos altísima para un chico de solo 19 años que todavía no ha completado ni su formación ni su desarrollo.

Mala gestión con Pedri

Después de disputar 52 partidos con el Barça la temporada pasada, Pedri completó un año jugando hasta con tres selecciones españolas diferentes, primero la Sub21, después la absoluta para terminar con la olímpica. Lo grave, después de todo lo que llevaba ya a cuestas el canario, llegó más tarde.

Nada más colgarse la plata en Tokio, Pedri regresó con el Barça que ya había comenzado la temporada. El menudo centrocampista no había tenido descanso ni vacaciones de verano, y fue bajarse del avión y ponerse a entrenar de nuevo con el conjunto azulgrana para estar presente en los partidos de La Liga contra la Real Sociedad y el Athletic.

Parecía increíble, pero Pedri seguía jugando sin parar 12 meses después de haber arrancado su primera temporada en la élite. Una situación anómala que al final ha tenido consecuencias muy graves. Tanto el futbolista como sus entrenadores fueron preguntados en multitud de ocasiones por el descanso de Pedri, pero todos unían fuerzas asegurando que todo estaba bien, que no estaba cansado y que quería seguir jugando.

Lo cierto es que ya era impresionante que Pedri no hubiera sufrido ninguna lesión durante todo el año, pero lo peor estaba por venir. Ronald Koeman consiguió que tuviera algo de descanso y unas semanas de vacaciones que le hicieron perderse también una convocatoria con la Selección, pero eso no iba a ser suficiente.

El parón hizo que regresara algo falto de forma porque el descanso le llegaba tarde y sin haber podido hacer una pretemporada como es necesario. Y ahora la situación se ha vuelto realmente grave. Pedri ha sufrido más lesiones en lo que va de temporada que en los 12 meses anteriores en lo que jugó sin descanso. El desgaste, más tarde o más temprano, tenía que hacer acto de presencia.

Pedri solo ha disputado este año 4 partidos con el Barça con un total de 310 minutos. Una cantidad sorprendente teniendo en cuenta desde dónde venía. Paró el 21 de agosto y regresó el 8 de septiembre en un amistoso contra el Ae Prat en el que disputó 90 minutos. Después, titular en los dos partidos de Champions contra el Bayern de Múnich y contra el Benfica, y desaparición total. De hecho, no ha vuelto a jugar con España esta temporada entre descansos y lesiones.

Calvario de lesiones

El talento salido de la cantera de la UD Las Palmas sufrió primero unas molestias musculares en su pierna izquierda que le tuvieron fuera unos diez días. Regresó, pero las sensaciones no eran buenas y volvió a caer lesionado, esta vez de mayor gravedad. Esta nueva lesión, otra vez en el cuádriceps de su pierna izquierda, le ha tenido en el dique seco desde comienzos del mes de octubre hasta ahora perdiéndose partidos tan importantes como El Clásico ante el Real Madrid.

Se esperaba que el regreso de Pedri pudiese llegar a mediados de noviembre, pasadas unas cuatro semanas de esta primera recaída, pero no ha sido así. Ha sido este miércoles cuando el jugador se ha dado cuenta de que algo no iba bien y que no podía seguir entrenando con el equipo. Tras pasar nuevas pruebas médicas durante estos días, se ha sabido que ahora tendrá que estar de baja, al menos, un mes más.

Lo más probable es que Pedri tenga que estar fuera de los terrenos de juego hasta el próximo año y que no sea hasta 2022 cuando se le vuelva a ver vestido de corto. Esto supondría que llegase casi a la mitad de la temporada habiendo disputado solo 4 partidos cuando en el curso pasado disputó más de 70. Algo que en el Barça temían, pero que no han frenado. Era cuestión de tiempo que el canario se rompiese y que arrancase un calvario de lesiones que ya ha vivido dos recaídas.

La RFEF, gran señalada

El caso que está protagonizando Pedri tiene muy preocupado a un Barça que vive una auténtica pesadilla en cuanto a lesiones y recaídas se refiere. Junto al talento de Tegueste también están de baja jugadores como Dembélé o Ansu Fati, que siguen empalmando una lesión con otra. Además, está el desgraciado caso del 'Kun' Agüero que cada vez tiene un futuro más negro.

Sin embargo, en el Barça saben que la responsabilidad no es totalmente suya, ya que las lesiones que ahora está sufriendo Pedri tienen mucho que ver con el extenuante verano que ha pasado el jugador, algo que señala directamente a la Real Federación Española de Fútbol. En el conjunto catalán están muy molestos con el trato deportivo que ha recibido el jugador en lo que terminó siendo un caso muy comentado en todo el país.

Para muchos, la situación era incluso carne de memes, ya que Pedri parecía que no iba a descansar nunca, y así fue finalmente hasta que se ha terminado rompiendo, algo que en el club no le perdonan a la Selección. Pedri disputó cuatro partidos con el equipo Sub21 para después ser convocado para la Eurocopa.

Las imágenes de Pedri, completamente exhausto y roto de cansancio durante el torneo europeo recorrieron todos los medios del mundo y también las redes sociales. Pero Luis Enrique le seguía poniendo sin darle ni un solo segundo de descanso. Lo jugó todo, prórrogas incluidas y terminó deslumbrando a Europa con su calidad y con su derroche físico, pero las piernas empezaban a pesarle. Ni el premio de mejor jugador joven del torneo y estar en el mejor once le aliviaron.

Días más tarde de aquella cita que le exprimió hasta el extremo, Pedri se embarcó en otro nuevo proyecto de la mano de la Federación. Fue convocado por Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos con España a pesar de que ya hasta Luis Enrique veía necesario un descanso para él. El canario volvió a jugarlo todo, prórrogas incluidas de nuevo, hasta que ya casi no podía ni con las botas. Era en ese momento cuando se convertía en el jugador con más partidos disputados del fútbol europeo superando la barrera de los 70.

Después de darlo todo en Tokio y de quedarse al borde de la extenuación, Pedri pecó de inconsciente y se dejó llevar por la corriente que le tenía como un superhéroe casi indestructible, algo que le terminó pasando factura. Se reincorporó a los entrenamientos con el Barça y comenzó un curso que ya se sabe cómo ha avanzado, de lesión en lesión.

Movimientos para recuperarle

Ahora, el Barça ha querido mover ficha para intentar atajar el problema de Pedri cuanto antes y garantizarse que, tras su vuelta, el jugador pueda formar parte de los planes de Xavi Hernández con total normalidad como lo hizo la temporada pasada. Aunque esto tenga que ser en 2022.

El club catalán ha llevado a cabo un cambio mirando por la recuperación del canario especialmente. Xavier Linde ha sido en los últimos tiempos el recuperador de la primera plantilla del Barça. Sin embargo, el descontento en el club era grande y tras la llegada del nuevo equipo que ha impuesto Xavi Hernández, ha sido cesado. Quien también se mantendrá al margen de la recuperación de Pedri será el médico Lluís Til.

Para llevar el proceso de baja Pedri de la mejor manera posible y que pueda regresar con el equipo cuando antes y con garantías, el Barça ha colocado centrado en el caso del canario al nuevo fisioterapeuta del equipo con el objetivo de que no haya nuevas recaídas. Carles Nogueira es el nuevo fichaje para el regreso de Pedri.

Estos cambios en el equipo médico y la obligación de Xavi Hernández de dosificar al jugador cuando esté disponible serán básicos para que no se vuelva a repetir una salvajada como la vivida la pasada temporada y que han derivado en una lesión que se ha reproducido varias veces y que dura ya más de dos meses.

