El vestuario del Barça traiciona a Koeman para ganarse a Xavi: “Ahora creemos en el entrenador”

El nuevo Fútbol Club Barcelona comenzará a su travesía este mismo fin de semana. Xavi Hernández debutará como entrenador y toda la plantilla azulgrana estará bajo análisis tanto del técnico como de los aficionados. Un derbi contra el Espanyol y un cambio radical de ideas que se esperan que acaben con las dudas de este inicio de temporada. Por ello, el vestuario culé ya ha dejado solo a Ronald Koeman para defender la importancia de la llegada de Xavi al banquillo.

El exentrenador holandés nunca pareció contar con el total respaldo de sus jugadores. Hubo ocasiones en las que Gerard Piqué como capitán sí que dio la cara por él. Sin embargo, las sensaciones eran que no se estaba en la misma línea que el neerlandés. Una atmósfera que se confirmó en las horas posteriores al despido del técnico, que apenas recibicó mensajes de agradecimiento de los integrandes del Barça.

Nombres como Pedri o Gavi sí que se extendieron más en sus mensajes de despedida. Palabras más cercanas y donde recalcaban su eterna relación por el hecho de haberles dado la oportunidad de convertirse en promesas del primer equipo. Por el contrario, hubo otros muchos jugadores que apenas repitieron hasta la saciedad un escueto mensaje de agradecimiento y suerte en el futuro.

El último caso y que refleja la nueva etapa azugrana ha sido el de Óscar Mingueza. El central, que debutó con Koeman cuando apenas tenía relevancia en el Barça B, no parece haberse quedado con un buen recuerdo del neerlandés. "El vestuario necesitaba un cambio, no existía el ambiente que necesitábamos y la gente no estaba contenta", reconoció el zaguero en una entrevista TV3. Unas polémicas palabras que no han dejado en buen lugar ni al entrenador ni al propio jugador.

También Gerard Piqué ha dejado entrever esas diferencias con la gestión que realizaba Koeman al ceñirse a las prohibiciones de Xavi y eliminando algunos de sus compromisos empresariales para centrarse plenamente en el Barça.

Xavi, en un intento de alejarse de la polémica, ha evitado cualquier tipo de comparación con su antecesor: "No sé si se necesitaba, pero sé que cuando lo ha habido, ha funcionado. Entonces, vamos a tirar por ahí. Sin más importancia".

La nueva jerarquía de Xavi

El entrenador azulgrana dará a conocer las claves de su proyecto en las próximas horas. Xavi Hernández ya ha dado las primeras pistas durante su estreno en la rueda de prensa previa. Sin embargo, el siguiente gesto será con la lista de convocados para el derbi catalán ante el Espanyol. Esa convocatoria, y especialmente el posterior once inicial, determinarán cuál es la nueva organización del vestuario culé.

Por el momento, Xavi ha dejado claro que la disciplina será uno de sus principios. El exjugador ha instaurado normas de comportamiento y concentraciones más intensas tanto antes de los partidos como en los momentos previos a los entrenamientos. Una serie de 'normas' con el objetivo de unir al grupo y establecer cierta rutina de conducta que con Ronald Koeman no existía.

De hecho, ha habido varios jugadores que han destacado la nueva forma de organizarse y la rigidez del nuevo Fútbol Club Barcelona. Palabras que durante la época de Ronald Koeman no se escuchaban y que dejan completamente solo al técnico neerlandés. En el vestuario culé ahora todos van con Xavi.

