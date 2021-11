Raúl de Tomás critica el penalti pitado al Barça: "Me parece de chiste"

El Fútbol Club Barcelona consiguió los tres puntos ante el Espanyol en el primer partido de Xavi Hernández como entrenador. El duelo se decidió por un polémico penalti pitado sobre Memphis Depay y que no fue del gusto del banquillo periquito. Raúl de Tomás, mejor jugador del conjunto de Vicente Moreno, mostró su enfado con la decisión arbitral en los instantes posteriores al encuentro.

El delantero del Espanyol, en declaraciones a Movistar +, aseguró que la acción no debería haberse señalado como pena máxima. Además, recalcó que desde el campo vio que tocaba balón y que, después, sí que barría al delantero neerlandés. Una visión que no compartió Del Cerro Grande, colegiado del encuentro que ni necesitó ni ir a la pantalla del VAR para revisar la acción.

Sergio Busquets, capitán del Barça, mostró justo la opinión contraria. "No sé. Parece que el defensa toca un poco el balón, pero cuando va al suelo toca a Memphis. Hay que dejar a los árbitros que trabajen. Cada uno tira para su lado", replicó minutos después a pie de campo.

Las palabras de Raúl de Tomás:



"Creo que lo justo hubiera sido un empate, pero en el fútbol hay que hacer goles".



"Desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede que le barra, pero primero toca el balón".#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xXPGpQ8bFC — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 20, 2021

Más allá de las polémicas arbitrales, Raúl de Tomás quiso poner en valor el trabajo de sus compañeros de equipo tras protagonizar uno de los derbis más disputados de los últimos años. De Tomás, Dimata o Wu Lei tuvieron el empate para el conjunto de Vicente Moreno, pero la falta de puntería acabó condenándoles a una derrota en el Camp Nou.

Oportunidades

"Hemos tenido varias ocasiones claras. No hemos tenido la fortuna de poder realizarlas. Lo justo habría sido un empate, pero en el fútbol tienes que hacer goles. Hoy lo hemos intentado, pero no lo hemos hecho".

Táctica

"Era un poco según iba el partido. Hemos intentado estar juntitos, defender juntos, intentar aguantar las posesiones largas de ellos e intentar salir a la contra. Se ha visto que lo hemos intentado por ahí. Orgulloso del equipo por el gran esfuerzo, no hemos conseguido los tres puntos pero hemos hecho un gran partido".

Optimismo

"En líneas generales hemos estado bien. No puedo decir nada del equipo. Hemos defendido juntos, hemos defendido bien. Hemos atacado bien, pero hay que meterla. Hoy no la hemos metido y por eso no hemos ganado".

El penalti

"A mí desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede ser que le barra, pero primero toca balón. Entonces, no veo ninguna intención de querer hacer penalti. Por mi parte, sin verlo en la repetición, no me parece penalti. A principio de temporada nos dijeron que no iban a pitar penaltis fáciles y para mí eso es un penalti fácil. El jugador mientras está barriendo no se puede quitar, creo que no es penalti".

[Más información - Ousmane Dembélé suma su segunda multa por indisciplina desde la llegada de Xavi al Barça]

Sigue los temas que te interesan