Djokovic deja en el aire su participación en el Open de Australia por la vacuna de la Covid-19

La temporada 2021 del tenis está muy cerca de llegar a su final. Un año en el que Novak Djokovic vio cómo se esfumaban sus opciones de ganar los cuatro Grand Slam, además de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, el serbio tampoco se proclamará campeón de las ATP Finals en esta edición tras perder en semifinales contra Alexander Zverev por 7-6 (4), 4-6 y 6-3 en 2 horas y 28 minutos.

'Nole' luchaba por igualar el récord de Roger Federer en títulos de las ATP Finals, pero deberá seguir esperando para lograrlo. Y eso que el suizo no gana la Copa de Maestros del tenis desde el año 2015. Aunque no por esto el nombre de Novak Djokovic está en boca de todos, sino porque podría perderse el Open de Australia que se celebra en enero de 2022 en Melbourne.

Es una incógnita si se ha vacunado o no contra la Covid-19, pero de no haberlo hecho hasta ahora y no hacerlo antes del Abierto de Australia, se quedará sin jugar el primer grande del año. Y esto es así porque las autoridades del Estado de Victoria ya han confirmado que cualquier persona que quiera entrar en el reciento del Melbourne Park deberá tener la pauta completa de vacunación.

Abrazo entre Djokovic y Zverev durante la semifinal de las ATP Finals 2021 Reuters

Ni siquiera los tenistas serán una excepción a la regla. Eso ya lo sabe un Novak Djokovic que ha continuado jugando al despiste respecto a este tema: "Ya veremos. Tendremos que esperar y ver. No he estado hablando con ellos -con los organizadores del Open de Australia- para ser honesto. Estaba a la espera de noticias. Ahora que lo sé, tendremos que esperar y ver".

Otras opiniones

El propio Zverev habló también sobre ello, pero en una línea diferente: "Estamos visitando otro país. No se trata de tenis. Se trata del virus que está pasando, ¿verdad? No se trata de un torneo o tenis. Estamos visitando un país diferente. Al final del día el país nos está permitiendo entrar. Tenemos que seguir las reglas y seguir las directrices. Espero que sea capaz de jugar. Al final del día, soy el número 3 del mundo, así que si no juega (por Djokovic), es más fácil ganar el torneo. Esto es obvio. También es el número 1 del mundo, por lo que debería estar allí. Esperemos que el gobierno australiano haga una excepción o lo que sea para que pueda participar".

Mientras que Medvedev se alineó más con 'Nole': "Sí, en realidad estoy un poco sorprendido de que lo hayan confirmado tan tarde, digamos. Han pasado meses. Al menos yo sabía que ese era probablemente el caso. El primer ministro o el gobernador del estado de Melbourne, no sé si no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero fue algo oficial. Me sorprendió ver esta noticia porque estaba como, ¿qué hay de nuevo?".

