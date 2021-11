Mourinho explota en Italia: "Las reglas del fútbol las hicieron los que nunca han jugado"

José Mourinho es fiel a su estilo, tanto dentro de los terrenos de juego, como en las ruedas de prensa, entrevistas o entrenamientos. Genio y figura, sí; pero con una Roma que no acaba de despegar. The Special One no acaba de dar con la tecla y su equipo perdió ante el Venecia, que supone su sexta derrota en los últimos doce encuentros que ha disputado la escuadra giallorossa.

Después de este encuentro, Mourinho habló para los micrófonos de Sky Sport y de DAZN. Y no se mordió la lengua: "Si hay una plantilla desequilibrada, sin tener las mismas opciones en un papel, cuando el campeonato se hace serio y pierdes jugadores por sanciones y cansancio, debes ser entrenador de reacción, no de construcción".

"Debes solucionar problemas que la plantilla no puede solucionar: no tenemos dos jugadores por cada posición. Karsdorp estaba cansado, y no podía sustituirlo. No es como con Darmian y Dumfries, Kjaer y Romagnoli, Danilo o Cuadrado…", continuó el entrenador portugués.

José Mourinho, en un partido de la AS Roma de la temporada 2021/2022 Reuters

"No estoy criticando a mi club, que trabajó en el verano para limpiar y reaccionar ante situaciones inesperadas como perder a Spinazzola y Dzeko. No es una temporada para pensar en grandes cosas, pero debo intentar levantar al máximo las motivaciones. Hasta que sea posible, siempre debemos apuntar al cuarto puesto, pero por algo este equipo fue sexto o séptimo en las temporadas anteriores. Nunca dije que tenemos a un equipo que vale el cuarto puesto", agregó el ex del Real Madrid.

Polémica

También se refirió a la polémica del partido, aunque prefirió no dar su opinión abiertamente para no meterse en muchos problemas: "El segundo gol del Venecia es una historia importante, pero debo protegerme y no decir nada. También podría hablar de futbolistas no amonestados... Prefiero no decir nada más. Las reglas las hicieron los que nunca jugaron al fútbol. Al final de la temporada veremos si habrá equilibrio en los errores arbitrales: de momento no es así. Mejor callarse".

