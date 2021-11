Mourinho quiere hacer negocios con el Real Madrid por Ceballos

Dani Ceballos es uno de los pocos jugadores del Real Madrid que todavía no se ha estrenado en la presente temporada 2021/2022. El centrocampista se lesionó durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y desde entonces permanece centrado en su recuperación.

Parece que cada vez falta menos para volver a verle en acción, aunque de lo que más se habla es de qué pasará con su futuro. El Betis lleva mucho tiempo siguiendo sus pasos. En el Benito Villamarín quieren la vuelta del 'hijo pródigo', mientras que el propio jugador ha insistido en que lo que quiere es jugar con regularidad.

En medio de todo esto aparece una nueva incógnita en la ecuación. Desde Italia afirman que Mourinho vería con buenos ojos la incorporación de Ceballos a la Roma en a lo largo del mercado de invierno. El técnico portugués no está contento con su plantel, en especial después de la dolorosa derrota por 6-1 ante el Bodo Glimt.

José Mourinho, en un partido de la Roma en la temporada 2021/2022 Reuters

Según las informaciones que llegan desde el país transalpino, Mourinho no se fía de todos sus jugadores. De hecho, solo confía en 13 o 14 de ellos. Y es por eso por lo que The Special One habría pedido refuerzos en enero. Aunque sabe que no será algo sencillo, puesto que en verano ya se invirtieron 120 millones de euros.

En busca de la cesión

Tal y como publica La Gazzetta dello Sport, la Roma quiere conseguir la cesión de Dani Ceballos hasta final de temporada. Tiago Pinto, director deportivo de la entidad giallorossa, está trabajando precisamente en eso: en encontrar buenos jugadores que puedan llegar al Olímpico a coste cero.

En Italia creen que es posible está formula, pero desde La Gazzetta dello Sport destacan que ante todo esta la voluntad del futbolista y que este tiene como prioridad el continuar desarrollando su carrera en La Liga. Ahí encaja la opción del Betis, aunque durante el verano, Ceballos ya dijo una y otra vez que quería triunfar en el Real Madrid.

"Soy un jugador distinto. Soy más maduro en todos los sentidos y tengo mucha ambición por demostrarlo. Quiero triunfar en el Madrid", dijo el centrocampista utrerano durante una entrevista con el diario AS antes de que comenzasen los Juegos Olímpicos de Tokio. La grave lesión frustró su hoja de ruta y ahora hay que esperar a su regreso con el grupo y si Ancelotti tiene un hueco para él en el segundo tramo de la temporada. De no ser así, la puerta de salida sería su mejor opción.

