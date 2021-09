Bellerín acerca a Ceballos al Betis: "Tenemos el sueño de jugar juntos aquí"

El defensor internacional Héctor Bellerín ha declarado este jueves, en su presentación como futbolista del Real Betis, que el beticismo "es un sentimiento que desde pequeño" le ha inculcado su padre, pues aunque "era un poco chaquetero", su progenitor le "obligaba a poner(se) la camiseta del Betis".

Por eso, por "poder hacerlo feliz" jugando en el club verdiblanco, "cumpliendo un sueño que es suyo", dijo que le "hace mucha ilusión" llegar al Betis, más que nada porque "a dos semanas del final del mercado parecía complicado" poder venir por la situación económica del club, "pero se hizo realidad: el fútbol no es sólo dinero, el sentimiento es importante", dijo.

Bellerín ha admitido que habló a su llegada con el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, quien le "ha dado una calurosa bienvenida al club" y a quien informó de que ha "realizado una pretemporada muy completa en Londres", por lo que está "físicamente al cien por cien y disponible" para debutar el lunes en Granada.

Ceballos y Bellerín Arsenal

El lateral diestro llega cedido por un año y sin opción de compra por el Arsenal inglés y no pretende más que "disfrutar del fútbol, de los entrenamientos y de la ciudad, viviendo el día a día", ya que "ciertas cosas en el fútbol" como una posible continuidad en el Betis "no sólo dependen del jugador".

"Estoy muy contento, esto es un sentimiento. De pequeño mi padre me obligaba a ponerme la camiseta del Betis. Habíamos hablado muchas veces de jugar alguna vez en el Betis. Él siempre me estaba diciendo en este verano que debía irme al Betis. He venido con mucha ilusión, hemos trabajado duro pero todos sabían que yo quería estar aquí y podía hacer cualquier esfuerzo para ello. Quería el calor, pero no vengo de vacaciones, voy a luchar y a dejarme la piel en el estadio. Ojalá disfrutemos mucho de este año", contó.

¿Reencuentro con Ceballos?

Bellerín, que ha sido compañero en el Arsenal del exbético Dani Ceballos, le lleva "diciendo hace tiempo" al centrocampista del Real Madrid "que vuelva al Betis", aunque está lesionado desde el primer partido de los Juegos de Tokio, así que "lo más importante ahora para él es estar al cien por cien cuanto antes".

"Creo que hablé más con Dani que con mis padres en estas últimas semanas. En el Arsenal siempre hablábamos de poder jugar juntos en el Betis como un sueño. A él seguramente le gustaría también mucho estar aquí, tenemos ese sueño, quizás algún día se haga realidad. ¿Si le digo que lo espero aquí? Se lo llevo diciendo desde hace tiempo. Pero para él lo importante es ahora estar al cien por cien. Él estaba muy feliz de que viniese, me dijo que estaré como en ningún sitio", explicó.

Sigue los temas que te interesan