La rajada histórica de Mourinho tras el 6-1 a la Roma: "Los que han jugado no tienen nivel"

La Roma vivió una auténtica pesadilla en su visita al campo del Bodo, tras caer este jueves por un contundente 6-1 ante el conjunto noruego en la Conference League, en un encuentro en el que los del portugués Jose Mourinho fueron incapaces de contener al joven delantero Erik Botheim, autor de un doblete.

Fue la mayor derrota en la carrera de Mourinho como entrenador y el portugués dejó una rajada histórica tras el partido. El luso acabó enfadado y señaló a los futbolistas que estuvieron sobre el campo en una noche negra para la Roma: "Nuestros 12-13 mejores jugadores están a un buen nivel pero los demás no alcanzan ese nivel", dijo en una entrevista postpartido en Sky.

Se autoinculpó de lo ocurrido, pero dejando un 'dardo' a sus jugadores: "Es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación de hoy la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que el Bodo tiene más calidad que los que han jugado hoy".

Y añadió: "Si pudiera jugar siempre con los mismo once lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los que jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel".

"Da igual que yo nunca haya encajado seis goles, lo siento más por los chicos", siguió. "Ya he hablado con los jugadores. He sido honesto con ellos como no puedo ser con vosotros. Somos una familia fuerte, pero no sabía que con tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos. Incluso antes del 6-1 ya sabía de nuestras limitaciones", concluyó.

La derrota de la vergüenza

El joven atacante del Bodo, Botheim, que firmó además dos pases de gol, se convirtió por momentos en un remedo de su gran amigo Erling Haaland, con el que compartió vestuario durante años en las categorías inferiores de la selección noruega.

Menos fornido que su famoso compatriota, Botheim mostró ante la Roma la misma contundencia que acostumbra el jugador del Borussia Dortmund con dos goles al principio del primer y segundo tiempo.

Si Botheim abrió el marcador para los locales a los 8 minutos al culminar en el área una bonita combinación, en el 52 el joven delantero noruego, de 21 años, acabó con cualquier opción de victoria al establecer el momentáneo 3-1.

Pero lo peor para los de Jose Mourinho, que durante el tramo final de la primera mitad soñaron con la posibilidad de empatar tras el gol (2-1) del español Carles Pérez, estaba aún por llegar.

El equipo romano se desplomó por completo entre el minuto 70 y 80, diez fatídicos minutos en los que los giallorossi encajaron tres tantos, dos de ellos obra de Ola Sobakken, otro de los héroes de la noche, que establecieron el definitivo 6-1.

Un contundente marcador que permitió al Bodo auparse a la primera plaza del grupo C de la Conference League con un punto de ventaja sobre la Roma, que deberá mejorar mucho si quiere vencer al conjunto noruego en el encuentro que volverá a enfrentar a ambos equipos el próximo 4 de noviembre en el estadio olímpico de la capital italiana.

