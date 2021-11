Mourinho apunta al blanco: los dos jugadores del Real Madrid que quiere fichar en enero

Jose Mourinho vuelve a pensar en el Real Madrid... para reforzar su Roma. El entrenador portugués, que busca la estabilidad en su nuevo equipo tras un gran inicio de temporada, quiere acudir al mercado de fichajes en enero. Las tres derrotas sufridas en el último mes han provocado que desde el cuerpo técnico se haya pedido acudir a la ventana de invierno para cubrir algunos agujeros.

A Mourinho no le están saliendo sus apuestas veraniegas como esperaba. Sí en casos como el del portero Rui Patricio, pero no en otros como Shomurodov, Viña o Reynolds. En Italia hasta se habla de sus dudas en torno a Tammy Abraham, ex del Chelsea, que sumó cuatro goles en los primeses meses de competición, pero se ha 'secado' en los últimos seis partido de la Roma.

Mou ya traza su lista de objetivos para enero y en ella aparecen apuntados dos jugadores del Real Madrid, tal y como apunta Corriere dello Sport. Uno de ellos es Nacho Fernández, un nombre recurrente en los rumores relacionados con la Roma y el fútbol italiano durante los últimos años. El central, a quien precisamente Mourinho hizo debutar en el Madrid, sería su principal señalado para reforzar su zaga defensiva.

La Roma también mira a varios futbolistas para mejorar su centro del campo. Suenan Loftus-Cheek, un 'olvidado' en el Chelsea de Thomas Tuchel; Denis Zakaria, del Borussia Mönchengladbach; Harry Winks, expupilo de Mourinho en el Tottenham; y Dani Ceballos.

Ceballos, salida cantada

El utrerano es el segundo madridista en la lista de objetivos del Madrid. Su salida se da por hecha de cara al mercado de invierno tras no haber jugado un solo minuto por culpa de una lesión que arrastra desde los Juegos Olímpicos. Lo tiene muy complicado para engancharse a la dinámica del equipo de Carlo Ancelotti y parece que lo mejor es cambiar de airea.

La Roma, eso sí, no es el único equipo que estaría interesado en Ceballos. Lo está también el Real Betis, club en el que se formó el centrocampista, y que ve el momento oportuno para que regrese su perla a casa e impulse el equipo que dirige Manuel Pellegrini.

