Hazard, cuestión de fe: cuatro jugadores para un sitio y una cuenta atrás

"Muchos jugadores que no juegan deben tener fe". Con esas palabras se volvió a referir Carlo Ancelotti este martes a la situación de Eden Hazard en el Real Madrid. Queda claro que su pobre participación en el equipo ya no tiene que ver (solo) con su físico y sí con su nivel sobre el campo. El técnico italiano es tan frío como sincero para hablar sobre el futbolista belga.

¿Qué pasa con Hazard? En el mes de octubre no ha sumado ni siquiera 50 minutos de juego con el Real Madrid. Salió desde el banquillo contra el Espanyol, Osasuna y Elche, en este solo participó seis minutos, y no jugó en El Clásico. Tampoco lo hizo días antes del choque ante el Barça contra el Shakhtar, aunque a Kiev no fue ni convocado por culpa de unas molestias físicas que arrastraba de su llamada con Bélgica. Con su selección sí jugó 73 minutos como titular contra Francia.

De vuelta a Madrid, las cosas se han ido torciendo más si cabe para Hazard. Parece que Ancelotti ha perdido esa fe que justo le reclama. Ha encontrado en otros futbolistas mejores opciones para su ataque y Eden se ha estrellado contra un muro, el de la indiferencia de Carletto: "El problema que tiene es que hay un entrenador que prefiere a otro jugador", llegó a decir el italiano en otra comparecencia.

Eden Hazard tras ser anulado su gol al Espanyol REUTERS

Lo último ha sido comparar su situación con la de Mariano, un jugador que se podría decir que lleva tres temporadas apartado del equipo y suma minutos a cuentagotas. El hispano-dominicano, eso sí, jugó casi el doble de minutos que Hazard en octubre solo con su titularidad el día del Elche. Ancelotti apela al orgullo de Eden como último recurso, viendo que incluso un jugador denostado es capaz de dar el golpe sobre la mesa que al futbolista belga se le resiste.

Ahora Hazard se encuentra en un momento crítico y tiene el riesgo de desengancharse del todo si no responde de la manera en la que Ancelotti lo espera tras pasar a una fase de órdago. Es ahora o nunca. Es una frase que ya se ha repetido en alguna ocasión con el ex del Chelsea, pero ahora sí que es cierta más que nunca. Porque el jugador tiene dudas y Ancelotti le abre las puertas en caso de que quiera irse.

Nueve partidos hasta enero

Dentro de la gravedad del asunto, lo bueno es que todavía hay margen para reconducir la situación. Hazard, como pronto, no podría pedir su salida del Madrid hasta el próximo mes de enero y para eso quedan casi dos meses ahora que se acaba de entrar en noviembre. Por delante, el equipo blanco tiene que afrontar hasta nueve partidos en 58 días que restan.

Lo malo para Hazard es la competencia, más feroz que nunca, a la que tiene que hacer frente. Ancelotti, que no es muy dado a hacer continuos cambios en su once, tiene claro que Karim Benzema y Vinicius Jr. son indiscutibles en su equipo. Le baile la tercera ficha de su ataque, sabiendo que el 4-3-3 también es innegociable para él.

La lucha por un puesto

Ese sitio es el que debería estar reservado para Hazard, siendo él la gran estrella por la que apostó el Madrid en el mercado. Asumiendo que no volverá al nivel que mostró en Inglaterra, le toca luchar contra tres compañeros: Rodrygo Goes, Marco Asensio y Gareth Bale.

El debate podría directamente no existir de no ser por la última lesión de Rodrygo. El brasileño parecía haberse hecho con el puesto de titular, pero se perderá los choques contra el Shakhtar y el Rayo Vallecano de esta semana. Eso da margen a otros para presentar sus papeletas para el puesto, sin ser Hazard el único que oposita.

Asensio está ahí. A Ancelotti le gusta, pero no termina de encontrarle sitio. Lo intentó como centrocampista, pero las puertas se le cerraron por el buen nivel de la CMK (Casemiro, Modric y Kroos). De vuelta a la banda derecha, el balear también se juega su futuro al tener solo contrato hasta 2023.

Luego está Bale. El galés ha vivido una especie de suerte parecida a la de Hazard en los últimos años. Los problemas físicos le fueron relegando al fondo del armario, algo que le ha ocurrido esta temporada también tras empezar como titular. El de Cardiff está a punto de regresar y, más allá del debate sobre si está bien o no que pueda reaparecer con Gales (también podría hacerlo contra el Rayo), hay que ver si está dispuesto a luchar por el puesto. De ser así, a Hazard se le complicará más todo.

[Más información: Ancelotti: "Que Bale se vaya con su selección me parece bien"]

Sigue los temas que te interesan