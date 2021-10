Laporta saca adelante los proyectos del Espai Barça y Barça Studios y cede ante el poder de las peñas

El FC Barcelona cometió un error el pasado fin de semana. Tenía un trascendental partido contra el Valencia en el Camp Nou y el comienzo, y probablemente todo el encuentro, les iba a pillar en plena Asamblea de Socios Compromisarios del club. Por ello, tanto Joan Laporta como sus acompañantes de la junta directiva se vieron obligados a interrumpir el acto a la mitad para poder estar en el encuentro y que los socios asistentes pudieran seguir también el partido.

Una semana después, Laporta se ha vuelto a poner al frente de dicha Asamblea para exponer y someter a votación los puntos del orden del día que restaban, siendo la aprobación de la financiación del Espai Barça el más importante. El club quiere pedir un crédito de 1.500 millones de euros para llevar a cabo su gran proyecto, el cual consideran básico para la salvación económica del club y su posterior recuperación.

"El pasado domingo sucedió una situación insólita. Empezaba el partido y ahora proseguimos. Nos equivocamos al calcular el tiempo y pido disculpas. Queremos que todos los temas que se traten y que vayamos a votar estén explicados de forma detallada y queremos que haya una máxima participación. Así funcionan la democracia y el Barça. Estamos en un acto solemne y muy importante para el club". Con estas palabras retomaba Laporta su exposición.

Su gran objetivo no era otro que despachar de manera favorable y cuanto antes la financiación del Espai Barça y así presentó el proyecto: "Es una modernización de nuestras instalaciones y la necesidad de no perder ventaja competitiva. Es importante para mejorar la economía del club. No quiero hacer una presentación apocalíptica. Si no hacemos el Espai Barça, el Barça continuará, pero es una oportunidad que tenemos a día de hoy".

"Se han invertido 145 millones de euros desde que votamos que sí y sólo se ha llevado a cabo el 5 por ciento de las obras. Nos ha venido de la junta anterior, pero al ser una oportunidad para el Barça, nos vemos en la obligación de culminar el proyecto. Los 145 millones han sido para la construcción del Johan Cruyff y la demolición del Mini Estadi. Se han pagado 120 y faltan 25, que se pagarán en breve. Para esta inversión de 125 se pidió un préstamo de 90 y hay que devolverlo en un período corto, en febrero. Si no lo hiciésemos, habríamos tirado los 125 más los 90".

"El proyecto se quedó obsoleto, desfasado y hoy pedimos la autorización para buscar el mejor plan de financiamiento redefinido. Hemos encontrado anomalías y un calendario desfasado ya que no se había previsto las ventajas tecnológicas ni de sostenibilidad. Ha de durar 100 años. No costará dinero a los socios, ni supondrá un aumento en el gasto ordinario del club y no pondremos en peligro el patrimonio".

"Si logramos en financiamiento haremos en nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Petit Palau y una pista de hielo nueva. Crearemos el campus Barça, que será de referencia mundial. Se pagará con los ingresos adicionales que genere el propio proyecto. Es una obra arquitectónica maravillosa que dejaremos a nuestros hijos y nietos y a los hijos de nuestros nietos. Es una oportunidad histórica. Tras un cierto retraso somos nosotros los que tiraremos adelante el proyecto". Finalmente, con 405 votos a favor, 21 en contra y 6 en blanco, Laporta y su equipo consiguieron sacar adelante su primer objetivo.

Más aclaraciones de Laporta

Más tarde, Laporta pasó a analizar otros aspectos como el sistema de gasto que quieren imponer: "Nosotros les estamos explicando la verdad desde el punto de vista de mercado actual. Si ustedes nos autorizan, cada euro que invirtamos, ustedes estarán informados, actuaremos con transparencia. Les informaremos de cada porcentaje de obra ejecutada. Habrá una información puntual de cada euro invertido en la obra".

"Ya lo estamos haciendo. Estamos desinvirtiendo en algunos que ya no tienen recorrido, estamos convenciendo que algunos se rebajen el sueldo y, en otros, estamos invirtiendo de nuevo, como Pedri o Fati".

También se tocaron otros temas como el estado del tercer graderío: "Queremos mantener el mismo sistema de césped que tenemos hasta ahora. Los equipos de diseño analizaran las posibles opciones, sin desviarnos del presupuesto. Las placas de los socios se retirarán provisionalmente para recolocarlas. Haremos una tercera gradería completamente nueva". El presidente reconoció que la opción de jugar en el Johan Cruyff durante las obras será complicada: "Parece que la solución Johan Cruyff es complicada. Habrá que buscar alternativas como Montjuïc y continuar durante la obra en el Camp Nou".

El proyecto Barça Studios

Otro de los puntos del día más importantes era la explicación del proyecto Barça Studios: "Barça Studios tiene tres líneas: Barça TV, películas y nuevos formatos. Pedimos la autorización para vender entre un 20 y un 49 por ciento máximo, para no perder el control, y hacer que este proyecto sea realidad y poder desarrollar todos los proyectos".

Algunos socios cuestionaron si era el momento de vender, a lo que Laporta respondió: "El momento pensamos que es este porque por los seis meses que llevamos hemos visto que hay interés en participar, diferentes propuestas. No somos una productora de contenidos, nos dedicamos al fútbol, a las secciones, a gestionar un proyecto, a desarrollar La Masía... Esto es un club de fútbol, polideportivo, el mejor del mundo".

"Entre el fútbol masculino, femenino y secciones hemos ganado 43 copas de Europa, pero nos dedicamos a esto. También tenemos la Fundació. Hemos de ir acompañados por gente que sabe de este negocio y nos gustaría coger una de estas compañías y que nos ayuden a que sea un gran negocio, un ingreso muy importante. Nos hacen un plan de negocio muy atractivo a cinco años y nos irá bien para la economía del club". Finalmente, la votación también fue satisfactoria con 397 votos a favor, 14 en contra y 10 en blanco.

La sesión continuó con el intento de reformar de la junta directiva de varios artículos de los estatutos que dejaron muchos momentos de tensión. Los artículos 4, 12, 33, 34, 39 y 60 quedaron reformados tras las aprobaciones por mayoría, mientras que los artículos 16 y 23 no recibieron una mayoría. Estos últimos eran en referencia a la organización de las peñas, que no dependerán del club y seguirán formando parte de la Confederación que las rige.

Entre las nuevas peticiones de los socios destacaron la solicitud de la retirada de la camiseta de Iñaki Urdangarin en el Palau y algunas críticas a Leo Messi ante las que tuvo que responder el propio Laporta: "No teníamos margen de maniobra con Messi en la masa salarial. Cuando vimos que la solución era aceptar el acuerdo con LaLiga tomamos la decisión. Me creo al entorno de Messi cuando me dijeron que no tenían nada firmado con el PSG, él quería seguir en el Barça. Me quedo con lo que hemos disfrutado con Messi. El momento de la marcha tenía que llegar. Me quedo con el recuerdo de una persona excelente con el que hemos disfrutado con fútbol y títulos".

